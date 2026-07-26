Глава МИД Ирана высказался после удара Украины по иранскому судну

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД Ирана Аббас Аракчи призвал Евросоюз отреагировать на атаку ВСУ на иранское судно в Каспийском море.
- Он потребовал привлечь к ответственности виновников и пособников этого преступного деяния.
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи призвал Евросоюз отреагировать на атаку ВСУ на иранское судно в Каспии, сообщает IRNA.
"В этом телефонном разговоре (с главой дипломатии ЕС Каей Каллас. — Прим. ред.) Аракчи, решительно и безоговорочно осудив военное нападение украинского режима на торговое судно, принадлежащее Исламской Республике Иран, в Каспийском море, <…> потребовал привлечь к ответственности виновников и пособников этого преступного деяния", — говорится в публикации.
"В этом телефонном разговоре (с главой дипломатии ЕС Каей Каллас. — Прим. ред.) Аракчи, решительно и безоговорочно осудив военное нападение украинского режима на торговое судно, принадлежащее Исламской Республике Иран, в Каспийском море, <…> потребовал привлечь к ответственности виновников и пособников этого преступного деяния", — говорится в публикации.
Ведомство добавило, что Тегеран оставляет за собой право на ответные действия после нападения Украины на иранское торговое судно в Каспийском море.