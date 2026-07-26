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Глава МИД Ирана высказался после удара Украины по иранскому судну - РИА Новости, 26.07.2026
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12:58 26.07.2026 (обновлено: 19:59 26.07.2026)
Глава МИД Ирана высказался после удара Украины по иранскому судну

Аракчи призвал ЕС отреагировать на атаку на иранское судно в Каспии

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкСпециальный представитель президента — министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
Специальный представитель президента — министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Специальный представитель президента — министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД Ирана Аббас Аракчи призвал Евросоюз отреагировать на атаку ВСУ на иранское судно в Каспийском море.
  • Он потребовал привлечь к ответственности виновников и пособников этого преступного деяния.
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи призвал Евросоюз отреагировать на атаку ВСУ на иранское судно в Каспии, сообщает IRNA.

"В этом телефонном разговоре (с главой дипломатии ЕС Каей Каллас. — Прим. ред.) Аракчи, решительно и безоговорочно осудив военное нападение украинского режима на торговое судно, принадлежащее Исламской Республике Иран, в Каспийском море, <…> потребовал привлечь к ответственности виновников и пособников этого преступного деяния", — говорится в публикации.
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Он также призвал Совет Безопасности ООН, Европейский союз и международное сообщество дать ответ на этот акт агрессии.

Как сообщил в субботу МИД Ирана, Украина атаковала иранское торговое судно 25 июля. В результате атаки один моряк погиб, еще один получил ранения.
Ведомство добавило, что Тегеран оставляет за собой право на ответные действия после нападения Украины на иранское торговое судно в Каспийском море.
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