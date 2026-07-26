Иран готов помочь Саудовской Аравии с конфликтом с хуситами, заявил Аракчи

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"Мы всегда говорили, что проблема Йемена будет решена переговорами. Мы уверены, что такие страны как Иран, а также другие страны региона могут оказать в этом поддержку. Мы заявили о нашей готовности оказать созидательную роль, и нашим друзьям в Саудовской Аравии известно об этой готовности", - приводит слова Аракчи газета Iran.