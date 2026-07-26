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Иран готов помочь Саудовской Аравии с конфликтом с хуситами, заявил Аракчи - РИА Новости, 26.07.2026
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11:03 26.07.2026
Иран готов помочь Саудовской Аравии с конфликтом с хуситами, заявил Аракчи

Аракчи: Иран готов помочь Саудовской Аравии урегулировать конфликт с хуситами

© Francisco SecoИранский флаг в Тегеране
Иранский флаг в Тегеране - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© Francisco Seco
Иранский флаг в Тегеране. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иран готов помочь Саудовской Аравии урегулировать конфликт с хуситами.
  • Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что проблема Йемена будет решена переговорами.
ТЕГЕРАН, 26 июл - РИА Новости. Иран готов помочь Саудовской Аравии урегулировать конфликт с шиитским движением "Ансар Алла" (хуситами), заявил глава МИД исламской республики Аббас Аракчи.
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"Мы всегда говорили, что проблема Йемена будет решена переговорами. Мы уверены, что такие страны как Иран, а также другие страны региона могут оказать в этом поддержку. Мы заявили о нашей готовности оказать созидательную роль, и нашим друзьям в Саудовской Аравии известно об этой готовности", - приводит слова Аракчи газета Iran.
Международный аэропорт Саны в Йемене подвергся авиаударам перед приземлением самолета из Ирана 13 июля. Шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) обвинили в ударах Саудовскую Аравию, объявив о прекращении режима прекращения огня. Обе стороны воздерживались от ударов по территории друг друга с октября 2022 года. Саудовская Аравия ввела блокаду севера Йемена после прихода к власти в Сане хуситов в 2014 году и контролирует воздушное пространство страны.
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В миреСаудовская АравияИранЙеменАббас АракчиАнсар Алла
 
 
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