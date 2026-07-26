МИД Ирана сообщил о прогрессе в диалоге с Оманом по Ормузскому проливу

Краткий пересказ от РИА ИИ Иран и Оман достигли прогресса в диалоге по судоходству в Ормузском проливе.

Заместители министров иностранных дел двух стран провели встречи в Тегеране и обсудили принципы и механизмы для управления морским маршрутом.

ТЕГЕРАН, 26 июл — РИА Новости. Иран и Оман достигли прогресса в диалоге по судоходству в Ормузском проливе, сообщил МИД ИРИ .

В пятницу и субботу заместители министров иностранных дел двух стран провели встречи в Тегеране. Они обсудили принципы и механизмы для управления морским маршрутом.

« "(Официальный представитель МИД Ирана Исмаил. — Прим. ред.) Багаи подчеркнул, что переговоры были полезными", — говорится в заявлении МИД.

Представитель ведомства добавил, что в ситуации с движением по Ормузскому проливу пока нет изменений.

Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое в ночь на 18 июня, более не действует. В последующие дни американские военные провели несколько серий атак на Иран. Вашингтон утверждал, что это было сделано якобы после действия ИРИ против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.