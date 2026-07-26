Рейтинг@Mail.ru
МИД Ирана сообщил о прогрессе в диалоге с Оманом по Ормузскому проливу - РИА Новости, 26.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:59 26.07.2026 (обновлено: 11:36 26.07.2026)
МИД Ирана сообщил о прогрессе в диалоге с Оманом по Ормузскому проливу

МИД Ирана: ИРИ и Оман достигли прогресса в диалоге по Ормузскому проливу

© NASAВид на Ормузский пролив из космоса
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© NASA
Вид на Ормузский пролив из космоса. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иран и Оман достигли прогресса в диалоге по судоходству в Ормузском проливе.
  • Заместители министров иностранных дел двух стран провели встречи в Тегеране и обсудили принципы и механизмы для управления морским маршрутом.
ТЕГЕРАН, 26 июл — РИА Новости. Иран и Оман достигли прогресса в диалоге по судоходству в Ормузском проливе, сообщил МИД ИРИ.
В пятницу и субботу заместители министров иностранных дел двух стран провели встречи в Тегеране. Они обсудили принципы и механизмы для управления морским маршрутом.
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
Иран предупредил, что южный маршрут Ормузского пролива заминирован
22 июля, 22:26
«

"(Официальный представитель МИД Ирана Исмаил. — Прим. ред.) Багаи подчеркнул, что переговоры были полезными", — говорится в заявлении МИД.

Представитель ведомства добавил, что в ситуации с движением по Ормузскому проливу пока нет изменений.
Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое в ночь на 18 июня, более не действует. В последующие дни американские военные провели несколько серий атак на Иран. Вашингтон утверждал, что это было сделано якобы после действия ИРИ против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Тегеран ответил ударами по американским базам в нескольких странах Ближнего Востока, закрыл Ормузский пролив, а также обвинил Белый дом в нарушении меморандума о перемирии.
Панорама Тегерана - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
МИД Ирана вызвал временного поверенного Украины в Тегеране
Вчера, 00:02
 
В миреИранОрмузский проливТегеран (город)Дональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала