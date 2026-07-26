МИД Ирана сообщил о прогрессе в диалоге с Оманом по Ормузскому проливу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Иран и Оман достигли прогресса в диалоге по судоходству в Ормузском проливе.
- Заместители министров иностранных дел двух стран провели встречи в Тегеране и обсудили принципы и механизмы для управления морским маршрутом.
ТЕГЕРАН, 26 июл — РИА Новости. Иран и Оман достигли прогресса в диалоге по судоходству в Ормузском проливе, сообщил МИД ИРИ.
В пятницу и субботу заместители министров иностранных дел двух стран провели встречи в Тегеране. Они обсудили принципы и механизмы для управления морским маршрутом.
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"(Официальный представитель МИД Ирана Исмаил. — Прим. ред.) Багаи подчеркнул, что переговоры были полезными", — говорится в заявлении МИД.
Представитель ведомства добавил, что в ситуации с движением по Ормузскому проливу пока нет изменений.
Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое в ночь на 18 июня, более не действует. В последующие дни американские военные провели несколько серий атак на Иран. Вашингтон утверждал, что это было сделано якобы после действия ИРИ против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Тегеран ответил ударами по американским базам в нескольких странах Ближнего Востока, закрыл Ормузский пролив, а также обвинил Белый дом в нарушении меморандума о перемирии.