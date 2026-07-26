Иран и Оман достигли прогресса в переговорах по Ормузу, пишет Axios

Краткий пересказ от РИА ИИ Иран и Оман достигли прогресса в ходе переговоров по вопросу судоходства в Ормузском проливе.

В случае достижения договоренности между сторонами президенту США Дональду Трампу предстоит решить, принимать ли такую сделку.

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Иран и Оман достигли прогресса в ходе переговоров по вопросу судоходства в Ормузском проливе, пишет портал Иран и Оман достигли прогресса в ходе переговоров по вопросу судоходства в Ормузском проливе, пишет портал Axios со ссылкой на источники в регионе.

В пятницу канал Al-Alam сообщал, что дипломатическая делегация из Омана прибыла в Тегеран для проведения переговоров по механизмам осуществления прохода через Ормузский пролив.

"В ходе переговоров был достигнут прогресс, и сделка между Оманом и Ираном может быть достигнута в эти выходные", - говорится в материале портала.

В случае достижения договоренности между сторонами об открытии Ормузского пролива президент США Дональд Трамп должен будет решить, принимать ли такую сделку, отмечает Axios.

Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.