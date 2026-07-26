Краткий пересказ от РИА ИИ
- МИД Ирана вызвал временного поверенного Украины в Тегеране.
- Причиной вызова стало нападение Украины на иранское торговое судно в Каспийском море.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. МИД Ирана вызвал временного поверенного Украины в Тегеране после атаки Киева на иранское судно в Каспийском море, сообщил телеканал Press TV.
"Министерство иностранных дел Ирана вызвало временного поверенного в делах Украины в Тегеране в связи с военным нападением Украины на иранское торговое судно в Каспийском море", - говорится в сообщении телеканала в Telegram-канале.