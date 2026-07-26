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МИД Ирана вызвал временного поверенного Украины в Тегеране - РИА Новости, 26.07.2026
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00:02 26.07.2026 (обновлено: 00:17 26.07.2026)
МИД Ирана вызвал временного поверенного Украины в Тегеране

МИД Ирана вызвал временного поверенного Украины в Тегеране после атаки на судно

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПанорама Тегерана
Панорама Тегерана - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • МИД Ирана вызвал временного поверенного Украины в Тегеране.
  • Причиной вызова стало нападение Украины на иранское торговое судно в Каспийском море.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. МИД Ирана вызвал временного поверенного Украины в Тегеране после атаки Киева на иранское судно в Каспийском море, сообщил телеканал Press TV.
"Министерство иностранных дел Ирана вызвало временного поверенного в делах Украины в Тегеране в связи с военным нападением Украины на иранское торговое судно в Каспийском море", - говорится в сообщении телеканала в Telegram-канале.
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