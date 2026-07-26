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Цены на красную икру в России снизились - РИА Новости, 26.07.2026
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00:46 26.07.2026 (обновлено: 00:48 26.07.2026)
Цены на красную икру в России снизились

АКРА: розничная цена красной икры в первом полугодии снизилась на 1-1,5 процента

© РИА Новости / Сергей Красноухов | Перейти в медиабанкСотрудница рыбоперерабатывающего завода "Ясный" взвешивает расфасованную в консервные банки икру перед закаткой
Сотрудница рыбоперерабатывающего завода Ясный взвешивает расфасованную в консервные банки икру перед закаткой - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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Сотрудница рыбоперерабатывающего завода "Ясный" взвешивает расфасованную в консервные банки икру перед закаткой. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Средняя розничная цена красной икры в первом полугодии 2026 года была на 1–1,5% ниже уровня 2025 года.
  • Основным фактором формирования цены красной икры остается объем вылова тихоокеанских лососей.
  • Эксперт прогнозирует сохранение цен на красную икру на текущих уровнях с возможной умеренной коррекцией вниз в удачные промысловые годы.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Средняя розничная цена красной икры в первом полугодии в среднем была на 1-1,5% ниже уровня 2025 года, что указывает на стабилизацию рынка, рассказал РИА Новости эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин.
"По состоянию на июнь 2026 года средняя розничная цена красной икры в России составила 9 414 рублей за килограмм. В течение первых 6 месяцев 2026 года она в среднем держалась примерно на 1-1,5% ниже уровня 2025 года, что указывает на относительную стабилизацию рынка после заметного ценового скачка в 2024 году", - сказал Тренин РИА Новости.
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Он отметил, что основным фактором формирования цены красной икры остается объем вылова тихоокеанских лососей. В благоприятные для промысла годы цены снижаются благодаря росту предложения.
"На мой взгляд, текущий уровень цен отражает то, что объемы производства заметно ниже, чем в рекордные годы, а рынок в целом уже адаптировался к новому ценовому диапазону", - добавил эксперт.
По его словам, для заметного снижения цен нужен устойчивый рост предложения сырья, однако это зависит от биологических и климатических факторов, состояния популяции лососевых и условий их воспроизводства.
"В базовом сценарии цены на красную икру, вероятнее всего, сохранятся около текущих уровней, а в удачные промысловые годы возможна лишь умеренная коррекция вниз", - прогнозирует Тренин.
Ранее Росрыболовство сообщило, что общий прогноз вылова тихоокеанских лососей в 2026 году установлен в объеме 227 тысяч тонн. При этом глава ведомства Илья Шестаков позже говорил, что объемы вылова горбуши в Сахалинской области могут существенно превысить прогнозы.
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