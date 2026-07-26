Цены на красную икру в России снизились

Краткий пересказ от РИА ИИ Средняя розничная цена красной икры в первом полугодии 2026 года была на 1–1,5% ниже уровня 2025 года.

Основным фактором формирования цены красной икры остается объем вылова тихоокеанских лососей.

Эксперт прогнозирует сохранение цен на красную икру на текущих уровнях с возможной умеренной коррекцией вниз в удачные промысловые годы.

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Средняя розничная цена красной икры в первом полугодии в среднем была на 1-1,5% ниже уровня 2025 года, что указывает на стабилизацию рынка, рассказал РИА Новости эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин.

"По состоянию на июнь 2026 года средняя розничная цена красной икры в России составила 9 414 рублей за килограмм. В течение первых 6 месяцев 2026 года она в среднем держалась примерно на 1-1,5% ниже уровня 2025 года, что указывает на относительную стабилизацию рынка после заметного ценового скачка в 2024 году", - сказал Тренин РИА Новости.

Он отметил, что основным фактором формирования цены красной икры остается объем вылова тихоокеанских лососей. В благоприятные для промысла годы цены снижаются благодаря росту предложения.

"На мой взгляд, текущий уровень цен отражает то, что объемы производства заметно ниже, чем в рекордные годы, а рынок в целом уже адаптировался к новому ценовому диапазону", - добавил эксперт.

По его словам, для заметного снижения цен нужен устойчивый рост предложения сырья, однако это зависит от биологических и климатических факторов, состояния популяции лососевых и условий их воспроизводства.

"В базовом сценарии цены на красную икру, вероятнее всего, сохранятся около текущих уровней, а в удачные промысловые годы возможна лишь умеренная коррекция вниз", - прогнозирует Тренин.