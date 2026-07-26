Путин подписал закон о регулировании ИИ в России

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент России Владимир Путин подписал закон о разработке, внедрении и применении больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта в России.

Закон вводит понятия суверенных и национальных ИИ-моделей, которые должны соответствовать российскому законодательству и традиционным духовно-нравственным ценностям.

Разработчики моделей получат доступ к государственным данным для обучения нейросетей и мерам государственной поддержки.

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который закладывает правовую основу для разработки, внедрения и применения в России больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта, вводит понятия суверенных и национальных ИИ-моделей и открывает их разработчикам доступ к государственным данным для обучения.

Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно документу, закон регулирует отношения, связанные с разработкой, внедрением и применением больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта. Это программы, содержащие не менее миллиарда параметров, способные выполнять интеллектуальные задачи на уровне, сопоставимом с человеком или превосходящем его, и являющиеся основой для создания различных видов программного обеспечения.

Закон вводит две ключевые категории: суверенную и национальную большие фундаментальные модели. Суверенной будет считаться модель, разработанная российским юрлицом, полностью контролируемая им на всех стадиях жизненного цикла, технически воспроизводимая и размещенная в российских центрах обработки данных. Национальная модель также должна разрабатываться российским юрлицом, но может использовать зарубежные компоненты, распространяемые на условиях открытой лицензии. Обе категории должны пройти подтверждение соответствия российскому законодательству и традиционным духовно-нравственным ценностям.