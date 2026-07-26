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Путин подписал закон о регулировании ИИ в России - РИА Новости, 26.07.2026
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14:58 26.07.2026 (обновлено: 15:03 26.07.2026)
Путин подписал закон о регулировании ИИ в России

Путин подписал закон о разработке, внедрении и применении ИИ в России

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин подписал закон о разработке, внедрении и применении больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта в России.
  • Закон вводит понятия суверенных и национальных ИИ-моделей, которые должны соответствовать российскому законодательству и традиционным духовно-нравственным ценностям.
  • Разработчики моделей получат доступ к государственным данным для обучения нейросетей и мерам государственной поддержки.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который закладывает правовую основу для разработки, внедрения и применения в России больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта, вводит понятия суверенных и национальных ИИ-моделей и открывает их разработчикам доступ к государственным данным для обучения.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
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Согласно документу, закон регулирует отношения, связанные с разработкой, внедрением и применением больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта. Это программы, содержащие не менее миллиарда параметров, способные выполнять интеллектуальные задачи на уровне, сопоставимом с человеком или превосходящем его, и являющиеся основой для создания различных видов программного обеспечения.
Закон вводит две ключевые категории: суверенную и национальную большие фундаментальные модели. Суверенной будет считаться модель, разработанная российским юрлицом, полностью контролируемая им на всех стадиях жизненного цикла, технически воспроизводимая и размещенная в российских центрах обработки данных. Национальная модель также должна разрабатываться российским юрлицом, но может использовать зарубежные компоненты, распространяемые на условиях открытой лицензии. Обе категории должны пройти подтверждение соответствия российскому законодательству и традиционным духовно-нравственным ценностям.
Разработчики таких моделей получат доступ к мерам государственной поддержки - финансовой, имущественной, гарантийной и информационной. Им также разрешат обучать нейросети на данных из федеральных и региональных информационных систем. Порядок доступа к таким данным определит правительство по согласованию с органом в области безопасности.
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