Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Харькове прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги.
- Ранее сообщалось о серии взрывов за пределами Харькова.
МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Взрыв прогремел в воскресенье в Харькове на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Ранее этот телеканал сообщал о серии взрывов за пределами Харькова.
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"В Харькове прогремел взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области объявлена воздушная тревога.
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