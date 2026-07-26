Рейтинг@Mail.ru
В Харькове прогремел взрыв - РИА Новости, 26.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:54 26.07.2026
В Харькове прогремел взрыв

В Харькове во время воздушной тревоги прогремел взрыв

© Фото : ДСНС УкраїниУкраинский пожарный
Украинский пожарный - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© Фото : ДСНС України
Украинский пожарный. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Харькове прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги.
  • Ранее сообщалось о серии взрывов за пределами Харькова.
МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Взрыв прогремел в воскресенье в Харькове на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Ранее этот телеканал сообщал о серии взрывов за пределами Харькова.
«
"В Харькове прогремел взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области объявлена воздушная тревога.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
В Кривом Роге прогремел новый взрыв
Вчера, 10:41
 
В миреХарьковУкраинаХарьковская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала