Под Харьковом прогремели взрывы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- За пределами Харькова прогремела серия взрывов.
- В Харьковской области была объявлена воздушная тревога.
МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Серия взрывов прогремела в воскресенье за пределами Харькова на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
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"Серия взрывов прогремела за пределами Харькова", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области объявлена воздушная тревога.