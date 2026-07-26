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WSJ: Грэм* хотел убедить Трампа присоединиться к атакам на "Хезболлу" - РИА Новости, 26.07.2026
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15:08 26.07.2026
WSJ: Грэм* хотел убедить Трампа присоединиться к атакам на "Хезболлу"

WSJ: Грэм хотел уговорить Трампа присоединиться к атакам Израиля на "Хезболлу"

© AP Photo / Andrew HarnikАмериканский сенатор Линдси Грэм*
Американский сенатор Линдси Грэм* - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© AP Photo / Andrew Harnik
Американский сенатор Линдси Грэм*. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американский сенатор Линдси Грэм* хотел убедить президента США Дональда Трампа присоединиться к атакам Израиля против движения "Хезболла" в Ливане.
  • Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отговорил Грэма* от этой инициативы.
  • Нетаньяху считает, что сейчас Израиль сосредоточен на Иране, и атака на "Хезболлу" не соответствует его интересам.
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Умерший американский сенатор Линдси Грэм* хотел убедить президента США Дональда Трампа присоединиться к атакам Израиля против шиитского движения "Хезболла" в Ливане, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на оказавшиеся в ее распоряжении материалы видеосъемки с сенатором.
Офис Грэма 12 июля сообщал, что сенатор скончался в возрасте 71 года в результате осложнений сердечно-сосудистого заболевания. За несколько дней до смерти Грэм вернулся с Украины.
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"Грэм планировал отправиться во Флориду в начале марта, чтобы убедить президента Трампа присоединиться к Израилю в бомбардировках движения "Хезболла" в Ливане", - говорится в сообщении газеты.
По данным газеты, сенатора отговорил от данной инициативы премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
"Сейчас мы сосредоточены на Иране... Если мы скажем "Хезболле", что пойдем до конца, это будет угроза, но если мы действительно так поступим, у них не останется причин не идти до конца против нас. И сейчас это не в наших интересах", - приводит Wall Street Journal слова Нетаньяху из телефонного разговора 4 марта.
В конце июня представители Ливана и Израиля подписали в Вашингтоне рамочное соглашение при посредничестве США об урегулировании конфликта. Соглашение среди прочего предусматривает сохранение за Израилем зоны безопасности на юге Ливана и, как утверждает израильская сторона, полное разоружение "Хезболлы" в Ливане.
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В миреИзраильЛиванСШАДональд ТрампБиньямин НетаньяхуХезболлаЛиндси Грэм*Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
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