WSJ: Грэм* хотел убедить Трампа присоединиться к атакам на "Хезболлу"

"Сейчас мы сосредоточены на Иране... Если мы скажем "Хезболле", что пойдем до конца, это будет угроза, но если мы действительно так поступим, у них не останется причин не идти до конца против нас. И сейчас это не в наших интересах", - приводит Wall Street Journal слова Нетаньяху из телефонного разговора 4 марта.