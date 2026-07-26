WSJ: Грэм* хотел убедить Трампа присоединиться к атакам на "Хезболлу"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американский сенатор Линдси Грэм* хотел убедить президента США Дональда Трампа присоединиться к атакам Израиля против движения "Хезболла" в Ливане.
- Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отговорил Грэма* от этой инициативы.
- Нетаньяху считает, что сейчас Израиль сосредоточен на Иране, и атака на "Хезболлу" не соответствует его интересам.
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Умерший американский сенатор Линдси Грэм* хотел убедить президента США Дональда Трампа присоединиться к атакам Израиля против шиитского движения "Хезболла" в Ливане, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на оказавшиеся в ее распоряжении материалы видеосъемки с сенатором.
Офис Грэма 12 июля сообщал, что сенатор скончался в возрасте 71 года в результате осложнений сердечно-сосудистого заболевания. За несколько дней до смерти Грэм вернулся с Украины.
"Грэм планировал отправиться во Флориду в начале марта, чтобы убедить президента Трампа присоединиться к Израилю в бомбардировках движения "Хезболла" в Ливане", - говорится в сообщении газеты.
По данным газеты, сенатора отговорил от данной инициативы премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
"Сейчас мы сосредоточены на Иране... Если мы скажем "Хезболле", что пойдем до конца, это будет угроза, но если мы действительно так поступим, у них не останется причин не идти до конца против нас. И сейчас это не в наших интересах", - приводит Wall Street Journal слова Нетаньяху из телефонного разговора 4 марта.
В конце июня представители Ливана и Израиля подписали в Вашингтоне рамочное соглашение при посредничестве США об урегулировании конфликта. Соглашение среди прочего предусматривает сохранение за Израилем зоны безопасности на юге Ливана и, как утверждает израильская сторона, полное разоружение "Хезболлы" в Ливане.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов