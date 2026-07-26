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Путин подписал закон об электронных почтовых ящиках на "Госуслугах" - РИА Новости, 26.07.2026
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18:49 26.07.2026
Путин подписал закон об электронных почтовых ящиках на "Госуслугах"

Путин подписал закон о создании электронных почтовых ящиков на "Госуслугах"

© Владимир ТрефиловСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© Владимир Трефилов
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает создание для россиян и бизнеса электронных почтовых ящиков на портале госуслуг - через них госорганы, госкомпании и Центробанк будут направлять юридически значимые сообщения, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Норма входит в закон о поддержке "Почты России".
Согласно документу, "Почта России" создаст электронную почтовую систему. Если по закону или договору требуется направить гражданину или компании уведомление, извещение, требование или иное юридически значимое сообщение, оно будет направляться в форме электронного документа через эту систему в личный кабинет на портале госуслуг или региональных порталах.
Сообщение будет считаться доставленным, если адресат вошел в личный кабинет в течение семи дней после его размещения. Если технической возможности направить электронный документ нет, его отправят регистрируемым письмом. Если у адресата вообще нет личного кабинета на "Госуслугах", бумажное письмо будет направлено автоматически.
Для юрлиц и индивидуальных предпринимателей на портале госуслуг создадут электронные почтовые ящики. За их использование с ИП и юрлиц будет взиматься ежемесячная плата, размер которой установит правительство. С госорганов плата не берется. Граждане смогут сами определять круг лиц, от которых готовы получать сообщения через ящик. Если абонент не внес плату, доступ к ящику приостанавливается.
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