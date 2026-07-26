Райан Гослинг сыграет Призрачного гонщика

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Райан Гослинг впервые присоединится к киновселенной Marvel и сыграет Призрачного гонщика в новом фильме студии Marvel режиссера Шона Леви, выход которого запланирован на 2028 год.
- Премьера фильма «Звездные войны: Звездный истребитель» с Райаном Гослингом в главной роли запланирована на 28 мая 2027 года.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Голливудский актер Райан Гослинг впервые присоединится к киновселенной Marvel, он сыграет Призрачного гонщика в новом фильме студии Marvel режиссера Шона Леви, выход которого запланирован на 2028 год, сообщает издание Variety со ссылкой на исполнительного директора студии Кевина Файги.
"Звезда фильма "Проект Конец света" сыграет Призрачного гонщика в новом фильме, который будет состоять из одной части... Режиссером фильма выступит Шон Леви, а релиз запланирован на 2028 год", - говорится в материале издания.
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Кроме того, Гослинг сыграл главную роль в еще одном фильме режиссера Леви: "Звездные войны: Звездный истребитель". Премьера этой картины запланирована на 28 мая 2027 года.
Актер известен публике как исполнитель главных ролей в фильмах "Проект Конец света", "Дневник памяти", "Ла-Ла Ленд", "Бегущий по лезвию 2049" и "Перелом".
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