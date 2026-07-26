Рейтинг@Mail.ru
Райан Гослинг сыграет Призрачного гонщика - РИА Новости, 26.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
06:07 26.07.2026 (обновлено: 12:07 26.07.2026)
Райан Гослинг сыграет Призрачного гонщика

Райан Гослинг сыграет Призрачного гонщика в новом фильме Marvel Шона Леви,

© AP Photo / Scott A GarfittРайан Гослинг
Райан Гослинг - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© AP Photo / Scott A Garfitt
Райан Гослинг. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Райан Гослинг впервые присоединится к киновселенной Marvel и сыграет Призрачного гонщика в новом фильме студии Marvel режиссера Шона Леви, выход которого запланирован на 2028 год.
  • Премьера фильма «Звездные войны: Звездный истребитель» с Райаном Гослингом в главной роли запланирована на 28 мая 2027 года.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Голливудский актер Райан Гослинг впервые присоединится к киновселенной Marvel, он сыграет Призрачного гонщика в новом фильме студии Marvel режиссера Шона Леви, выход которого запланирован на 2028 год, сообщает издание Variety со ссылкой на исполнительного директора студии Кевина Файги.
"Звезда фильма "Проект Конец света" сыграет Призрачного гонщика в новом фильме, который будет состоять из одной части... Режиссером фильма выступит Шон Леви, а релиз запланирован на 2028 год", - говорится в материале издания.
Актер Райан Гослинг на ежегодной премии Critics Choice Awards - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
Удивленный Райан Гослинг на Critics Choice Awards стал новым мемом
15 января 2024, 23:31
Кроме того, Гослинг сыграл главную роль в еще одном фильме режиссера Леви: "Звездные войны: Звездный истребитель". Премьера этой картины запланирована на 28 мая 2027 года.
Актер известен публике как исполнитель главных ролей в фильмах "Проект Конец света", "Дневник памяти", "Ла-Ла Ленд", "Бегущий по лезвию 2049" и "Перелом".
Кадр из трейлера к сериалу Тайное вторжение - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
Красную площадь показали в трейлере "Секретного вторжения" Marvel
3 апреля 2023, 11:51
 
КультураРайан ГослингКультураСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала