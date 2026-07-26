В Горловке три сотрудника скорой помощи пострадали из-за атаки дрона ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Три сотрудника скорой помощи получили ранения при ударе украинского БПЛА по автомобилю скорой медицинской помощи в центре Горловки.
- При атаке также ранен один мирный житель.
ДОНЕЦК, 26 июл - РИА Новости. Три сотрудника скорой помощи получили ранения при ударе украинского БПЛА по автомобилю скорой медицинской помощи, сообщил мэр Горловки Иван Приходько.
Приходько отметил, что при атаке ранения получил также еще один мирный житель.
Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка. В городе расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР: до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18