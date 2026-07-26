В Горловке мирный житель пострадал при ударе дрона ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Калининском районе Горловки при ударе ВСУ ранен мирный житель.
- Об этом сообщил глава города Иван Приходько.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Мирный житель ранен в результате удара БПЛА ВСУ в Калининском районе Горловки, сообщил глава города Иван Приходько.
"В результате удара БПЛА ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) в Калининском районе Горловки ранен мирный житель", - написал Приходько в канале на платформе "Макс".
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