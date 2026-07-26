В Горловке при атаке дронов ВСУ погибли четыре человека

ДОНЕЦК, 26 июл — РИА Новости. Жертвами удара украинских дронов по Горловке стали четыре человека, сообщил мэр города Иван Приходько.

Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР. Там находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия.