В Горловке при атаке дронов ВСУ погибли четыре человека

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Жертвами атаки украинских дронов на Горловку стали четыре человека.
- ВСУ наносят удары по городу с начала суток.
- Ранее пострадали семь человек, пассажирский автобус и автомобиль.
ДОНЕЦК, 26 июл — РИА Новости. Жертвами удара украинских дронов по Горловке стали четыре человека, сообщил мэр города Иван Приходько.
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"Вследствие атаки БПЛА украинских террористов в Никитовском районе Горловки погибли четыре мирных жителя. Вечная память невинно убиенным", — написал он на платформе "Макс".
Приходько выразил соболезнования родным и близким погибших.
ВСУ наносят удары по городу с начала суток. Ранее мэр сообщал, что в Никитовском районе пострадали семь человек. Кроме того, повреждения получили пассажирский автобус и автомобиль.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР. Там находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия.
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