Главком ВМФ назвал атаки ВСУ на гражданское судоходство терроризмом

"Конечно, Черноморский флот для нас воюющий флот. Все эти годы он ведет систематические боевые действия. Основной состав корабельный, речь и о надводных и подводных лодках, его ресурс ударного оружия полностью используется для решения задач поражения объектов на территории нашего противника", - добавил он.