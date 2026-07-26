Главком ВМФ назвал атаки ВСУ на гражданское судоходство терроризмом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главнокомандующий ВМФ адмирал Александр Моисеев назвал атаки ВСУ на гражданское судоходство международным терроризмом.
- По его словам, Черноморский флот систематически ведет боевые действия, используя свои ресурсы для поражения объектов на территории противника.
- Адмирал уточнил, что в этих действиях участвуют и подводные лодки 636.3 проекта, входящие в состав Черноморского флота.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Атаки ВСУ на гражданское судоходство по сути являются международным терроризмом, заявил главнокомандующий ВМФ РФ адмирал флота Александр Моисеев.
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"Противник переориентировался с военных на гражданские объекты. Весь 2025-2026 год (катера ВСУ атакуют - ред) только гражданское судоходство. Там практически нет судов под российским флагом - это все суда третьих стран, но это по сути международный терроризм", - сказал Моисеев в эфире телеканала "Звезда".
"Конечно, Черноморский флот для нас воюющий флот. Все эти годы он ведет систематические боевые действия. Основной состав корабельный, речь и о надводных и подводных лодках, его ресурс ударного оружия полностью используется для решения задач поражения объектов на территории нашего противника", - добавил он.
Моисеев уточнил, что подводные лодки 636.3 проекта, которые входят в состав именно Черноморского флота, также участвуют в поражения объектов на территории противника.