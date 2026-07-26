Рейтинг@Mail.ru
Главком ВМФ назвал атаки ВСУ на гражданское судоходство терроризмом - РИА Новости, 26.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:49 26.07.2026
Главком ВМФ назвал атаки ВСУ на гражданское судоходство терроризмом

Моисеев назвал атаки ВСУ на гражданское судоходство международным терроризмом

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкАдмирал Александр Моисеев
Адмирал Александр Моисеев - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Адмирал Александр Моисеев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главнокомандующий ВМФ адмирал Александр Моисеев назвал атаки ВСУ на гражданское судоходство международным терроризмом.
  • По его словам, Черноморский флот систематически ведет боевые действия, используя свои ресурсы для поражения объектов на территории противника.
  • Адмирал уточнил, что в этих действиях участвуют и подводные лодки 636.3 проекта, входящие в состав Черноморского флота.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Атаки ВСУ на гражданское судоходство по сути являются международным терроризмом, заявил главнокомандующий ВМФ РФ адмирал флота Александр Моисеев.
«
"Противник переориентировался с военных на гражданские объекты. Весь 2025-2026 год (катера ВСУ атакуют - ред) только гражданское судоходство. Там практически нет судов под российским флагом - это все суда третьих стран, но это по сути международный терроризм", - сказал Моисеев в эфире телеканала "Звезда".
"Конечно, Черноморский флот для нас воюющий флот. Все эти годы он ведет систематические боевые действия. Основной состав корабельный, речь и о надводных и подводных лодках, его ресурс ударного оружия полностью используется для решения задач поражения объектов на территории нашего противника", - добавил он.
Моисеев уточнил, что подводные лодки 636.3 проекта, которые входят в состав именно Черноморского флота, также участвуют в поражения объектов на территории противника.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
Песков назвал удары Киева по инфраструктуре КТК энергетическим терроризмом
25 июля, 17:09
 
Александр Моисеев (ВМФ)Вооруженные силы УкраиныВМФ РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала