Тренер "Ростова" прокомментировал поражение в матче РПЛ с "Оренбургом"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба заявил, что футболисты его команды не сумели совладать с эмоциями.
- «Ростов» уступил «Оренбургу» со счетом 1:2 в первом туре Российской премьер-лиги.
- С начала второго тайма «Ростов» играл в большинстве, но не смог удержать преимущество.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Главный тренер "Ростова" испанец Джонатан Альба заявил, что футболисты его команды не сумели совладать с эмоциями и поэтому позволили игравшему в меньшинстве "Оренбургу" добыть в концовке волевую победу.
26 июля 2026 • начало в 19:30
Завершен
84’ • Руслан Куль
(Andrey Kasadzhikov)
90’ • Andrey Kasadzhikov
47’ • Виктор Мелехин
"Мы не знали, как играть последние 10 минут, когда у нас было большинство и счет был 1:0 в нашу пользу. Были моменты, когда надо спокойно атаковать, быть больше времени с мячом, но мы не смогли сыграть так в последние 10 минут. Эмоции - ты думаешь, что выиграл, но ты еще не выиграл. Дело не в тактике, не в стандартах. Мы сами подарили наши моменты. Второй тайм мы начали правильно. Все было в нашу пользу", - приводит слова Альбы с пресс-конференции аккаунт "Ростова" в соцсети "ВКонтакте".