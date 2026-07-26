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Тренер "Ростова" прокомментировал поражение в матче РПЛ с "Оренбургом" - РИА Новости Спорт, 27.07.2026
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Футбол
 
23:47 26.07.2026 (обновлено: 00:59 27.07.2026)
Тренер "Ростова" прокомментировал поражение в матче РПЛ с "Оренбургом"

Тренер Альба: "Ростов" не сумел совладать с эмоциями в матче с "Оренбургом"

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДжонатан Альба
Джонатан Альба - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Джонатан Альба. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба заявил, что футболисты его команды не сумели совладать с эмоциями.
  • «Ростов» уступил «Оренбургу» со счетом 1:2 в первом туре Российской премьер-лиги.
  • С начала второго тайма «Ростов» играл в большинстве, но не смог удержать преимущество.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Главный тренер "Ростова" испанец Джонатан Альба заявил, что футболисты его команды не сумели совладать с эмоциями и поэтому позволили игравшему в меньшинстве "Оренбургу" добыть в концовке волевую победу.
Российская премьер-лига (РПЛ)
26 июля 2026 • начало в 19:30
Завершен
Оренбург
2 : 1
Ростов
84‎’‎ • Руслан Куль
(Andrey Kasadzhikov)
90‎’‎ • Andrey Kasadzhikov
47‎’‎ • Виктор Мелехин
(Андрей Лангович)
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В воскресенье "Ростов" уступил на выезде "Оренбургу" (1:2) в первом туре Российской премьер-лиги (РПЛ). С начала второго тайма ростовчане играли в большинстве после удаления нападающего Максима Савельева и вели в счете до 84-й минуты.
"Мы не знали, как играть последние 10 минут, когда у нас было большинство и счет был 1:0 в нашу пользу. Были моменты, когда надо спокойно атаковать, быть больше времени с мячом, но мы не смогли сыграть так в последние 10 минут. Эмоции - ты думаешь, что выиграл, но ты еще не выиграл. Дело не в тактике, не в стандартах. Мы сами подарили наши моменты. Второй тайм мы начали правильно. Все было в нашу пользу", - приводит слова Альбы с пресс-конференции аккаунт "Ростова" в соцсети "ВКонтакте".
Футбол. РПЛ. Рубин (Казань) - Краснодар (Краснодар) - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
"Краснодар" одержал волевую победу над "Рубином" в матче РПЛ
Вчера, 21:37
 
ФутболСпортРостовОренбургРПЛ 2026-2027 (Чемпионат России по футболу)
 
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