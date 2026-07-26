Тренер "Ростова" прокомментировал поражение в матче РПЛ с "Оренбургом"

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Главный тренер "Ростова" испанец Джонатан Альба заявил, что футболисты его команды не сумели совладать с эмоциями и поэтому позволили игравшему в меньшинстве "Оренбургу" добыть в концовке волевую победу.