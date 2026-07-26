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Гендиректор "Ахмата" рассчитывал на большее в матче с "Локомотивом" - РИА Новости Спорт, 26.07.2026
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Футбол
 
19:47 26.07.2026
Гендиректор "Ахмата" рассчитывал на большее в матче с "Локомотивом"

Гендиректор "Ахмата" Айдамиров рассчитывал на большее в матче с "Локомотивом"

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкФутбол. РПЛ. "Локомотив" (Москва) - "Ахмат" (Грозный)
Футбол. РПЛ. Локомотив (Москва) - Ахмат (Грозный) - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Футбол. РПЛ. "Локомотив" (Москва) - "Ахмат" (Грозный). Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Футбольный клуб «Ахмат» сыграл вничью с московским «Локомотивом» в стартовом матче Российской премьер-лиги со счетом 1:1.
  • Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров заявил, что ожидания были выше, но результатом матча клуб удовлетворен.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Генеральный директор грозненского футбольного клуба "Ахмат" Ахмед Айдамиров после ничьей с московским "Локомотивом" в стартовом матче Российской премьер-лиги (РПЛ) заявил РИА Новости, что рассчитывал на большее.
"Ахмат" в воскресенье в Москве ушел от поражения в матче первого тура РПЛ с "Локомотивом" (1:1), сравняв счет на 83-й минуте игры.
"Ожидания были больше, надеялись на победу, но получилось как получилось. Ничьей тоже удовлетворены. Удовлетворительно - это тройка", - сказал Айдамиров.
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