Гендиректор "Ахмата" рассчитывал на большее в матче с "Локомотивом"

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Генеральный директор грозненского футбольного клуба "Ахмат" Ахмед Айдамиров после ничьей с московским "Локомотивом" в стартовом матче Российской премьер-лиги (РПЛ) заявил РИА Новости, что рассчитывал на большее.

"Ожидания были больше, надеялись на победу, но получилось как получилось. Ничьей тоже удовлетворены. Удовлетворительно - это тройка", - сказал Айдамиров.