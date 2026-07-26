Краткий пересказ от РИА ИИ
- Михаил Фридман инициировал инвестиционный арбитраж с Нидерландами.
- Бизнесмен обвиняет Нидерланды в экспроприации его инвестиций в нарушение соглашения 1989 года.
- Спор будет рассмотрен в Дубайском международном финансовом центре под председательством бывшего министра торговли Коста-Рики Диалы Хименес.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Российский предприниматель Михаил Фридман обвинил Нидерланды в экспроприации инвестиций и инициировал арбитраж с этой страной, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на карточку дела на сайте Постоянной палаты третейского суда.
"Михаил Фридман инициировал инвестиционный арбитраж с уже третьим европейским государством – Нидерландами. Бизнесмен обвиняет страну в экспроприации его инвестиций в нарушение соглашения 1989 года о поощрении и взаимной защите капиталовложений", - пишут "Ведомости".
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Предприниматель оценивает ущерб не менее чем в несколько сотен миллионов долларов, следует из материалов дела. По словам Фридмана, Нидерланды фактически изъяли его активы в Amsterdam Trade Bank, группе Veon и сети магазинов Holland & Barrett, за что обязаны выплатить компенсацию.
Спор рассудят в Дубайском международном финансовом центре под председательством бывшего министра торговли Коста-Рики Диалы Хименес, а интересы Фридмана представят российские адвокаты из "Дякин, Горцунян и партнеры", британская Twenty Essex и Gherson, французская Kiejman & Marembert и несколько независимых юристов, следует из карточки дела.
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