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Фридман обвинил Нидерланды в экспроприации инвестиций - РИА Новости, 26.07.2026
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00:24 26.07.2026
Фридман обвинил Нидерланды в экспроприации инвестиций

"Ведомости": Фридман подал иск к Нидерландам об экспроприации инвестиций

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМихаил Фридман
Михаил Фридман - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Михаил Фридман. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Михаил Фридман инициировал инвестиционный арбитраж с Нидерландами.
  • Бизнесмен обвиняет Нидерланды в экспроприации его инвестиций в нарушение соглашения 1989 года.
  • Спор будет рассмотрен в Дубайском международном финансовом центре под председательством бывшего министра торговли Коста-Рики Диалы Хименес.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Российский предприниматель Михаил Фридман обвинил Нидерланды в экспроприации инвестиций и инициировал арбитраж с этой страной, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на карточку дела на сайте Постоянной палаты третейского суда.
"Михаил Фридман инициировал инвестиционный арбитраж с уже третьим европейским государством – Нидерландами. Бизнесмен обвиняет страну в экспроприации его инвестиций в нарушение соглашения 1989 года о поощрении и взаимной защите капиталовложений", - пишут "Ведомости".
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Предприниматель оценивает ущерб не менее чем в несколько сотен миллионов долларов, следует из материалов дела. По словам Фридмана, Нидерланды фактически изъяли его активы в Amsterdam Trade Bank, группе Veon и сети магазинов Holland & Barrett, за что обязаны выплатить компенсацию.
Спор рассудят в Дубайском международном финансовом центре под председательством бывшего министра торговли Коста-Рики Диалы Хименес, а интересы Фридмана представят российские адвокаты из "Дякин, Горцунян и партнеры", британская Twenty Essex и Gherson, французская Kiejman & Marembert и несколько независимых юристов, следует из карточки дела.
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В миреНидерландыКоста-РикаМихаил ФридманПостоянная палата третейского суда
 
 
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