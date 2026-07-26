Фридман обвинил Нидерланды в экспроприации инвестиций

Предприниматель оценивает ущерб не менее чем в несколько сотен миллионов долларов, следует из материалов дела. По словам Фридмана, Нидерланды фактически изъяли его активы в Amsterdam Trade Bank, группе Veon и сети магазинов Holland & Barrett, за что обязаны выплатить компенсацию.