Глава МИД Турции обсудил с генсеком ООН визиты в Сирию и на Кипр

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем региональную ситуацию в контексте его предстоящих визитов в Сирию и на Кипр.

Генеральный секретарь ООН выступит перед Народным советом Сирии, а затем отправится на Кипр с целью продвижения переговоров по воссоединению острова.

АНКАРА, 26 июл - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем региональную ситуацию в связи с его запланированными визитами в Сирию и на Кипр, сообщил РИА Новости источник в МИД Турции.

"В ходе беседы были рассмотрены региональные события в контексте визитов генерального секретаря ООН Сирию и на остров Кипр", - говорится в сообщении.

Другие детали разговора источник не раскрыл.

В понедельник генеральный секретарь выступит перед новым Народным советом Сирии, после чего отправится на Кипр с целью продвижения переговоров по воссоединению острова, это первый за 16 лет визит генсека в страну.