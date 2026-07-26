Глава МИД Турции обсудил с генсеком ООН визиты в Сирию и на Кипр

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем региональную ситуацию в контексте его предстоящих визитов в Сирию и на Кипр.
- Генеральный секретарь ООН выступит перед Народным советом Сирии, а затем отправится на Кипр с целью продвижения переговоров по воссоединению острова.
АНКАРА, 26 июл - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем региональную ситуацию в связи с его запланированными визитами в Сирию и на Кипр, сообщил РИА Новости источник в МИД Турции.
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Другие детали разговора источник не раскрыл.
В понедельник генеральный секретарь выступит перед новым Народным советом Сирии, после чего отправится на Кипр с целью продвижения переговоров по воссоединению острова, это первый за 16 лет визит генсека в страну.
Кипр де-факто разделен на две части, греческую и турецкую, с 1974 года после вооруженного вторжения Турции, спровоцированного государственным переворотом на Кипре и попыткой присоединения острова к Греции. Около 37% территории острова, где в 1983 году была провозглашена Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК), оказались оккупированными. ТРСК признала только Турция.
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