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Глава МИД Турции обсудил с генсеком ООН визиты в Сирию и на Кипр - РИА Новости, 26.07.2026
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21:07 26.07.2026
Глава МИД Турции обсудил с генсеком ООН визиты в Сирию и на Кипр

Глава МИД Турции Фидан обсудил с Гутеррешем региональную ситуацию

© Фото : представлено пресс-службой МИД ТурцииМинистр иностранных дел Турции Хакан Фидан
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© Фото : представлено пресс-службой МИД Турции
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем региональную ситуацию в контексте его предстоящих визитов в Сирию и на Кипр.
  • Генеральный секретарь ООН выступит перед Народным советом Сирии, а затем отправится на Кипр с целью продвижения переговоров по воссоединению острова.
АНКАРА, 26 июл - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем региональную ситуацию в связи с его запланированными визитами в Сирию и на Кипр, сообщил РИА Новости источник в МИД Турции.
"В ходе беседы были рассмотрены региональные события в контексте визитов генерального секретаря ООН в Сирию и на остров Кипр", - говорится в сообщении.
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Другие детали разговора источник не раскрыл.
В понедельник генеральный секретарь выступит перед новым Народным советом Сирии, после чего отправится на Кипр с целью продвижения переговоров по воссоединению острова, это первый за 16 лет визит генсека в страну.
Кипр де-факто разделен на две части, греческую и турецкую, с 1974 года после вооруженного вторжения Турции, спровоцированного государственным переворотом на Кипре и попыткой присоединения острова к Греции. Около 37% территории острова, где в 1983 году была провозглашена Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК), оказались оккупированными. ТРСК признала только Турция.
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В миреТурцияКипрСирияХакан ФиданАнтониу ГутеррешООН
 
 
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