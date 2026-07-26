Краткий пересказ от РИА ИИ
- Заместитель председателя комитета Госдумы по международной политике Алексей Чепа заявил, что Европа должна компенсировать России ущерб в конфликте с Украиной.
- По словам Чепы, Россия будет требовать от Европы возврата «украденных денег» и компенсации ущерба.
- Депутат подчеркнул, что у России хватит сил заставить Европу выплачивать компенсацию.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Европа должна компенсировать России ущерб в конфликте с Украиной, поскольку она внесла значительный вклад в разжигание конфликта, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международной политике Алексей Чепа.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что агрессивные действия Запада привели к конфликту на Украине. В основе лежит госпереворот на Украине, которому способствовали западные страны, и последовавшие за ним события внутри страны.
"Мы, естественно, потребуем наши украденные деньги, и это все нам вернут. Мы будем требовать от Европы компенсации, этот вопрос будет постоянно подниматься. Я абсолютно уверен, что у нас хватит сил заставить Европу это делать", - сказал Чепа изданию "Лента.ру".
Депутат подчеркнул, что Россия понесет "большие расходы" для компенсации потерь, как и западные страны. Кроме того, по его словам, Европе предъявят отдельные требования за ее вклад в развитие конфликта на Украине.