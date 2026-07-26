МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Европа должна компенсировать России ущерб в конфликте с Украиной, поскольку она внесла значительный вклад в разжигание конфликта, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международной политике Алексей Чепа.

Депутат подчеркнул, что Россия понесет "большие расходы" для компенсации потерь, как и западные страны. Кроме того, по его словам, Европе предъявят отдельные требования за ее вклад в развитие конфликта на Украине.