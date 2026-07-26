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В Госдуме призвали Европу выплатить компенсацию России - РИА Новости, 26.07.2026
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19:30 26.07.2026
В Госдуме призвали Европу выплатить компенсацию России

Чепа: Европа должна компенсировать России ущерб в конфликте на Украине

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкФлаги России и ЕС
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Заместитель председателя комитета Госдумы по международной политике Алексей Чепа заявил, что Европа должна компенсировать России ущерб в конфликте с Украиной.
  • По словам Чепы, Россия будет требовать от Европы возврата «украденных денег» и компенсации ущерба.
  • Депутат подчеркнул, что у России хватит сил заставить Европу выплачивать компенсацию.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Европа должна компенсировать России ущерб в конфликте с Украиной, поскольку она внесла значительный вклад в разжигание конфликта, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международной политике Алексей Чепа.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что агрессивные действия Запада привели к конфликту на Украине. В основе лежит госпереворот на Украине, которому способствовали западные страны, и последовавшие за ним события внутри страны.
"Мы, естественно, потребуем наши украденные деньги, и это все нам вернут. Мы будем требовать от Европы компенсации, этот вопрос будет постоянно подниматься. Я абсолютно уверен, что у нас хватит сил заставить Европу это делать", - сказал Чепа изданию "Лента.ру".
Депутат подчеркнул, что Россия понесет "большие расходы" для компенсации потерь, как и западные страны. Кроме того, по его словам, Европе предъявят отдельные требования за ее вклад в развитие конфликта на Украине.
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