Постпред России в Женеве оценил политику Европы в сфере ядерного оружия

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что политика европейских стран в сфере ядерного оружия несет опасность лобового столкновения ядерных держав.
- Дипломат выразил серьезные опасения по поводу намерений Франции и Великобритании нарастить ядерные потенциалы, готовности Лондона разместить американское ядерное оружие и сотрудничества Парижа в ядерной сфере с ФРГ и Польшей.
- Гатилов подчеркнул, что российские ведомства принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности РФ в условиях стратегической напряженности.
ЖЕНЕВА, 26 июл – РИА Новости. Политика стран Европы в сфере ядерного оружия не способствует их безопасности, а несет опасность лобового столкновения ядерных держав, заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
Дипломат отметил, что заявленные намерения Франции и Великобритании нарастить ядерные потенциалы, готовность Лондона разместить американское ядерное оружие, сотрудничество Парижа в ядерной сфере с ФРГ и Польшей, риторика Берлина о получении собственного ЯО вызывают серьезные опасения.
"Все это наносит серьезнейший урон режиму нераспространения. Наивно полагать, что подобная политика способна укрепить безопасность этих стран. Наоборот, учитывая антироссийские лозунги, под которыми ведутся соответствующие военно-технические программы, растет опасность лобового столкновения ядерных держав", - сказал Гатилов.
Он подчеркнул, что "в условиях высочайшей стратегической напряженности" профильные российские ведомства принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности РФ.
"А мы, дипломаты, прилагаем немало усилий, чтобы вразумить наших оппонентов и не допустить катастрофических последствий для всего мира от бездумной политики стран Запада. Такая работа с широким кругом трезвомыслящих государств ведется на всех профильных многосторонних площадках, в том числе здесь, в Женеве, на Конференции по разоружению", - указал он.