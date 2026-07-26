Постпред России в Женеве оценил политику Европы в сфере ядерного оружия

"А мы, дипломаты, прилагаем немало усилий, чтобы вразумить наших оппонентов и не допустить катастрофических последствий для всего мира от бездумной политики стран Запада. Такая работа с широким кругом трезвомыслящих государств ведется на всех профильных многосторонних площадках, в том числе здесь, в Женеве, на Конференции по разоружению", - указал он.