Оппозиционные немецкие политики неоднократно выступали за возобновление диалога с Москвой. Так, сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель призвала канцлера Фридриха Мерца приложить усилия для восстановления прерванных контактов, а также и энергопоставок. С аналогичной позиции выступала лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость".

Как отмечал Владимир Путин, именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров. Говоря о возможном кандидате на роль переговорщика от ЕС, российский президент признался, что лично для него был бы предпочтительнее бывший канцлер Германии Герхард Шредер. Тем не менее он оставил выбор за европейцами, отметив, что это должен быть лидер, которому они доверяют и который "не наговорил гадостей" в адрес России.