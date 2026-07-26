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"Это не измена!" В Германии выступили с громким призывом в отношении России - РИА Новости, 26.07.2026
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02:03 26.07.2026 (обновлено: 11:44 26.07.2026)
"Это не измена!" В Германии выступили с громким призывом в отношении России

Депутат Фронмайер: Германии выгодно нормализовать отношения с Россией

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкФлаги Германии, России и ЕС
Флаги Германии, России и ЕС - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Маркус Фронмайер призвал к восстановлению отношений с Россией.
  • Фронмайер обвинил немецкие власти в политической демагогии и отметил, что в Берлине не прекращаются споры о возможности контактов с Москвой.
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Депутат бундестага от оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" Маркус Фронмайер призвал в соцсети Х к восстановлению отношений с Россией.
"Нормальные отношения с Россией — это не измена, а интересы Германии", — написал он.
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При этом политик обвинил немецкие власти в демагогии.
"Пока другие давно планируют время после конфликта, в Германии все еще спорят, можно ли вообще говорить", — добавил депутат.
Оппозиционные немецкие политики неоднократно выступали за возобновление диалога с Москвой. Так, сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель призвала канцлера Фридриха Мерца приложить усилия для восстановления прерванных контактов, а также и энергопоставок. С аналогичной позиции выступала лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость".
Как отмечал Владимир Путин, именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров. Говоря о возможном кандидате на роль переговорщика от ЕС, российский президент признался, что лично для него был бы предпочтительнее бывший канцлер Германии Герхард Шредер. Тем не менее он оставил выбор за европейцами, отметив, что это должен быть лидер, которому они доверяют и который "не наговорил гадостей" в адрес России.
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