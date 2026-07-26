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Россиян предупредили об изменении правил возврата билетов на электрички - РИА Новости, 26.07.2026
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01:29 26.07.2026 (обновлено: 12:56 26.07.2026)
Россиян предупредили об изменении правил возврата билетов на электрички

Билеты на пригородные поезда с указанием мест можно будет возвращать и онлайн

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЭлектропоезд "Ласточка" и небоскребы делового центра "Москва-сити"
Электропоезд Ласточка и небоскребы делового центра Москва-сити - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Электропоезд "Ласточка" и небоскребы делового центра "Москва-сити". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С 1 сентября 2026 года билеты на пригородные поезда в России с указанием мест можно будет возвращать онлайн.
  • Ранее возврат таких билетов был возможен только в билетной кассе.
  • Условия возврата билетов остаются прежними: при возврате более чем за 2 часа до отправления возвращается полная стоимость проезда за вычетом сбора, а если до отправления менее чем 2 часа, вернется 50% стоимости.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Билеты на пригородные поезда в России с указанием мест с сентября можно будет возвращать и онлайн, говорится в приказе Минтранса, который изучило РИА Новости.
Ранее сделать это можно было только в кассе. Минтранс внес изменения в правила железнодорожных перевозок.
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"В предложении первом пункта 158 слова "в билетной кассе" исключить… Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2026 г.", - говорится в пункте нового документа, касающегося возврата билетов на электрички.
Минтранс уточнял, что с осени вернуть билет на электричку онлайн можно будет, например, через мобильные приложения или сайты перевозчиков. Процедура будет проводиться согласно правилам перевозчика, включая размер комиссии за оформление.
Сами условия возврата остаются прежними: при возврате более чем за 2 часа до отправления возвращается полная стоимость проезда, за вычетом сбора. Если до отправления менее чем 2 часа, вернется 50% стоимости.
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