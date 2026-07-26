Россиян предупредили об изменении правил возврата билетов на электрички

Краткий пересказ от РИА ИИ С 1 сентября 2026 года билеты на пригородные поезда в России с указанием мест можно будет возвращать онлайн.

Ранее возврат таких билетов был возможен только в билетной кассе.

Условия возврата билетов остаются прежними: при возврате более чем за 2 часа до отправления возвращается полная стоимость проезда за вычетом сбора, а если до отправления менее чем 2 часа, вернется 50% стоимости.

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Билеты на пригородные поезда в России с указанием мест с сентября можно будет возвращать и онлайн, говорится в приказе Минтранса, который изучило РИА Новости.

Ранее сделать это можно было только в кассе. Минтранс внес изменения в правила железнодорожных перевозок.

"В предложении первом пункта 158 слова "в билетной кассе" исключить… Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2026 г.", - говорится в пункте нового документа, касающегося возврата билетов на электрички.

Минтранс уточнял, что с осени вернуть билет на электричку онлайн можно будет, например, через мобильные приложения или сайты перевозчиков. Процедура будет проводиться согласно правилам перевозчика, включая размер комиссии за оформление.