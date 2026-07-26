Эвакуированный с Эльбруса альпинист из Тулы не нуждается в медпомощи

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Группа из двух альпинистов, находясь на высоте 5300 метров на Эльбрусе, запросила помощи, один из альпинистов скончался, другой был эвакуирован спасателями.
- Эвакуированный альпинист из Тульской области не нуждается в медицинской помощи.
НАЛЬЧИК, 26 июл – РИА Новости. Альпинист из Тулы, которого эвакуировали с Эльбруса, не нуждается в медицинской помощи, сообщили в региональном ГУ МЧС РФ.
Ранее СУ СК РФ по региону сообщило, что в воскресенье группа из двух альпинистов, находясь на высоте 5300 метров на Эльбрусе, запросила помощи. Один из альпинистов скончался, другой был эвакуирован спасателями. По информации ГУ МЧС, оба альпиниста из России, один из них, тот, которого эвакуировали, – из Тульской области. Тело погибшего планируется спустить утром в понедельник.
"Эвакуированный на поляну Азау альпинист в медицинской помощи не нуждается", - говорится в сообщении.
Это уже второй за сутки трагический случай на Эльбрусе. Ранее группа из семи иностранных альпинистов из-за непогоды сбилась с маршрута. Один из них спустился и сообщил, что двое скончались на высоте 5100 метров. Спасатели нашли их тела, живым был найден еще один участник группы и тела еще троих погибших.
В правоохранительных органах КБР сообщали РИА Новости, что погибшие на Эльбрусе альпинисты, по предварительным данным, приехали из Боснии и Герцеговины.