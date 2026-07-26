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На Эльбрусе нашли тела еще трех погибших альпинистов - РИА Новости, 26.07.2026
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20:04 26.07.2026
На Эльбрусе нашли тела еще трех погибших альпинистов

На Эльбрусе нашли тела еще трех погибших иностранных альпинистов

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВид на Эльбрус
Вид на Эльбрус - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Тела еще трех погибших иностранных альпинистов найдены на Эльбрусе.
  • Эвакуация тел пока не проведена из-за плохой погоды.
НАЛЬЧИК, 26 июл – РИА Новости. Тела еще трех погибших иностранных альпинистов на Эльбрусе найдены, но их пока не эвакуировали, сообщили РИА Новости в региональном СУ СК РФ.
Ранее в региональном ГУ МЧС РФ сообщили, что тела двух погибших альпинистов эвакуировали с Эльбруса, поиски еще трех приостановили из-за непогоды, их планируют возобновить утром в понедельник. СУ СК РФ по региону, в свою очередь, сообщило, что спасателями обнаружены тела еще троих скончавшихся альпинистов.
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"Тела еще троих погибших найдены, известно их местонахождение, но их пока не смогли эвакуировать из-за плохой погоды", - сказал собеседник агентства.
Ранее СУ СК РФ по региону сообщило, что группа из семи человек осуществляла восхождение на Эльбрус, один из альпинистов спустился с горы и сообщил, что двоим участникам группы стало плохо на высоте 5100 метров. Спасатели нашли их тела, но эвакуации мешала плохая погода. Позже был найден живым еще один участник группы, поиски троих продолжились. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
В правоохранительных органах КБР сообщали РИА Новости, что погибшие на Эльбрусе альпинисты, по предварительным данным, приехали из Боснии и Герцеговины.
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ПроисшествияЭльбрусРоссияБосния и ГерцеговинаСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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