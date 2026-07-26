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Во время восхождения на Эльбрус погиб еще один альпинист - РИА Новости, 26.07.2026
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19:55 26.07.2026 (обновлено: 20:41 26.07.2026)
Во время восхождения на Эльбрус погиб еще один альпинист

СК России: еще один альпинист погиб во время восхождения на Эльбрус

© МЧС Кабардино-Балкарии/MAXПоисковые работы на горе Эльбрус
Поисковые работы на горе Эльбрус - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© МЧС Кабардино-Балкарии/MAX
Поисковые работы на горе Эльбрус
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Группа из двух альпинистов запросила помощи на высоте 5,3 тысячи метров на Эльбрусе 26 июля 2026 года.
  • Один альпинист скончался, другого эвакуировали спасатели.
НАЛЬЧИК, 26 июл — РИА Новости. Еще один альпинист погиб во время восхождения на Эльбрус, его товарища удалось эвакуировать, сообщили в региональном СУ СК России.
"Следственными органами СК РФ по Кабардино-Балкарской Республике организовано проведение доследственной проверки по факту гибели альпиниста на Эльбрусе. По предварительным данным, 26 июля 2026 года группа из двух альпинистов, находясь на высоте 5,3 тысячи метров, запросила помощи. Один из альпинистов скончался, другой был эвакуирован спасателями", — говорится в сообщении.
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В региональном ГУ МЧС России уточнили, что оба альпиниста россияне, а тот, которого эвакуировали, — из Тульской области.
"Непогода (пурга и шквалистый ветер) не позволили эвакуировать тело погибшего. Завтра в 06:00 мск планируется спуск тела погибшего альпиниста", — отметили в ведомстве.
Прокуратура Кабардино-Балкарии сообщила, что контролирует установление причин и обстоятельств произошедшего.
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ПроисшествияЭльбрусРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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