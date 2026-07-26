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С Эльбруса эвакуировали тела двух погибших альпинистов - РИА Новости, 26.07.2026
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18:16 26.07.2026 (обновлено: 19:53 26.07.2026)
С Эльбруса эвакуировали тела двух погибших альпинистов

МЧС: тела двоих погибших альпинистов эвакуировали с Эльбруса

© РИА Новости / Юрий Кавер | Перейти в медиабанкГора Эльбрус
Гора Эльбрус - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кавер
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С Эльбруса эвакуировали тела двух альпинистов из Боснии и Герцеговины.
  • Из-за непогоды не удалось обнаружить тела еще трех туристов.
  • Поисковую операцию планируют возобновить рано утром в понедельник.
НАЛЬЧИК, 26 июл — РИА Новости. С Эльбруса эвакуировали тела двух погибших альпинистов из Боснии и Герцеговины, сообщило региональное управление МЧС России.
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"Спасатели <...> эвакуировали тела двух альпинистов на поляну Азау и передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов. Непогода (пурга и шквалистый ветер) не позволили найти и эвакуировать тела остальных трех альпинистов", — говорится в заявлении.

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"Сегодня к работам привлекались 16 человек: спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС, спасатели центра "Лидер" МЧС, спасатели "Кавказ.РФ" и местные гиды", — добавили в ведомстве.

По данным следователей, группа альпинистов состояла из семи человек. Один из них спустился с трассы и сообщил, что двум туристам стало плохо на высоте 5 100 метров. Спасатели обнаружили их тела, но эвакуации мешали неблагоприятные погодные условия.
Позже удалось найти живым еще одного участника группы, поиски троих продолжились.
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ЭльбрусМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияБосния и ГерцеговинаПроисшествия
 
 
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