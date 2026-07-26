НАЛЬЧИК, 26 июл — РИА Новости. С Эльбруса эвакуировали тела двух погибших альпинистов из Боснии и Герцеговины, сообщило региональное управление МЧС России.

"Спасатели <...> эвакуировали тела двух альпинистов на поляну Азау и передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов. Непогода (пурга и шквалистый ветер) не позволили найти и эвакуировать тела остальных трех альпинистов", — говорится в заявлении .

"Сегодня к работам привлекались 16 человек: спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС, спасатели центра "Лидер" МЧС, спасатели "Кавказ.РФ" и местные гиды", — добавили в ведомстве.

По данным следователей, группа альпинистов состояла из семи человек. Один из них спустился с трассы и сообщил, что двум туристам стало плохо на высоте 5 100 метров. Спасатели обнаружили их тела, но эвакуации мешали неблагоприятные погодные условия.