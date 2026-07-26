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Погибшие на Эльбрусе альпинисты не учли изменения погоды, рассказали в МЧС - РИА Новости, 26.07.2026
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13:07 26.07.2026
Погибшие на Эльбрусе альпинисты не учли изменения погоды, рассказали в МЧС

МЧС: погибшие на Эльбрусе альпинисты из БиГ не учли изменения погоды

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВид на северную сторону Эльбруса
Вид на северную сторону Эльбруса - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Вид на северную сторону Эльбруса. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Группа из семи альпинистов из Боснии и Герцеговины совершала восхождение на Эльбрус без сопровождения гидов.
  • Двое участников группы погибли на высоте 5,1 тысячи метров из-за ухудшения погодных условий, поиски троих альпинистов продолжаются.
  • Председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту происшествия.
НАЛЬЧИК, 26 июл – РИА Новости. Погибшие на Эльбрусе альпинисты из Боснии и Герцеговины во время восхождения не учли изменения погодных условий, им стоило сразу же вернуться назад, сообщили РИА Новости в Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде МЧС России.
Ранее СУСК РФ по региону сообщило, что группа из семи человек поднималась на Эльбрус, один из альпинистов спустился с горы и сообщил, что двум участникам группы стало плохо на высоте 5,1 тысячи метров. Спасатели нашли их тела, но не могут их эвакуировать из-за плохой погоды. Следователи организовали по этому факту проверку, председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. В экстренных службах РИА Новости сообщили, что позже был найден живым еще один участник группы, поиски троих продолжаются. В Эльбрусском спасотряде агентству сообщили, что альпинисты из Боснии не были новичками, они совершали восхождение без сопровождения гидов.
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"Вчера (в субботу - ред.) погода была не самая лучшая для восхождения, а потом и совсем резко ухудшилась, поднялся сильный ветер. Им (альпинистам – ред.) стоило сразу же возвращаться назад, но они этого не сделали", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что и сейчас сильный ветер и метель мешают спасателям в поисках пропавших альпинистов.
В правоохранительных органах Кабардино-Балкарии сообщали РИА Новости, что погибшие на Эльбрусе альпинисты, по предварительным данным, приехали из Боснии и Герцеговины.
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ЭльбрусРоссияАлександр БастрыкинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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