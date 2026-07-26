Погибшие на Эльбрусе альпинисты не учли изменения погоды, рассказали в МЧС

НАЛЬЧИК, 26 июл – РИА Новости. Погибшие на Эльбрусе альпинисты из Боснии и Герцеговины во время восхождения не учли изменения погодных условий, им стоило сразу же вернуться назад, сообщили РИА Новости в Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде МЧС России.

Ранее СУСК РФ по региону сообщило, что группа из семи человек поднималась на Эльбрус, один из альпинистов спустился с горы и сообщил, что двум участникам группы стало плохо на высоте 5,1 тысячи метров. Спасатели нашли их тела, но не могут их эвакуировать из-за плохой погоды. Следователи организовали по этому факту проверку, председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. В экстренных службах РИА Новости сообщили, что позже был найден живым еще один участник группы, поиски троих продолжаются. В Эльбрусском спасотряде агентству сообщили, что альпинисты из Боснии не были новичками, они совершали восхождение без сопровождения гидов.