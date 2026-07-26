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Бастрыкин поручил возбудить дело из-за гибели альпинистов на Эльбрусе - РИА Новости, 26.07.2026
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12:45 26.07.2026
Бастрыкин поручил возбудить дело из-за гибели альпинистов на Эльбрусе

Бастрыкин поручил завести дело после гибели 2 альпинистов при спуске с Эльбруса

© РИА Новости / Юрий Кавер | Перейти в медиабанкГора Эльбрус
Гора Эльбрус - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кавер
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Гора Эльбрус. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Два альпиниста погибли во время спуска с Эльбруса, еще троих продолжают искать.
  • Группа из семи человек осуществляла восхождение на Эльбрус без сопровождения гида.
  • Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за гибели альпинистов.
НАЛЬЧИК, 26 июл – РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту гибели альпинистов на Эльбрусе, сообщил СК.
Ранее следственное управление СК РФ по региону сообщило, что два альпиниста погибли во время спуска с Эльбруса, еще четверых ищут, следователи организовали по данному факту проверку. По данным ведомства, группа из семи человек осуществляла восхождение на Эльбрус, один из альпинистов спустился с горы и сообщил, что двоим участникам группы стало плохо на высоте 5100 метров. Спасатели нашли их тела, но не могут их эвакуировать из-за плохой погоды. В экстренных службах РИА Новости сообщили, что позже был найден живым еще один участник группы, поиски троих продолжаются.
«

"В средствах массовой информации и социальных медиа широкое распространение получила информация о смерти туристов при восхождении на гору Эльбрус. Как сообщается, туристическая группа совершала восхождение без сопровождения гида… Председатель Следственного комитета Российской Федерации А.И. Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Кабардино-Балкарской Республике А.М. Фишману возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении.

В правоохранительных органах Кабардино-Балкарии сообщали РИА Новости, что погибшие на Эльбрусе альпинисты, по предварительным данным, приехали из Боснии и Герцеговины.
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ПроисшествияЭльбрусРоссияБосния и ГерцеговинаАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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