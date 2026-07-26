Бастрыкин поручил возбудить дело из-за гибели альпинистов на Эльбрусе

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"В средствах массовой информации и социальных медиа широкое распространение получила информация о смерти туристов при восхождении на гору Эльбрус. Как сообщается, туристическая группа совершала восхождение без сопровождения гида… Председатель Следственного комитета Российской Федерации А.И. Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Кабардино-Балкарской Республике А.М. Фишману возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении.