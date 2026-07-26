Тела альпинистов, погибших на Эльбрусе, не могут эвакуировать из-за погоды

Краткий пересказ от РИА ИИ Два альпиниста погибли во время спуска с Эльбруса на высоте 5100 метров.

Тела двух погибших альпинистов находятся на седловине горы на высоте 5350 метров и не могут быть эвакуированы из-за погодных условий.

НАЛЬЧИК, 26 июл – РИА Новости. Погода не позволяет эвакуировать с Эльбруса тела двух погибших альпинистов, еще двоих спасатели передали медикам, поиски троих продолжаются, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.

Ранее СУСК РФ по региону сообщило, что два альпиниста погибли во время спуска с Эльбруса , еще четверых ищут, следователи организовали по данному факту проверку. По данным ведомства, группа из семи человек осуществляла восхождение на Эльбрус, один из альпинистов спустился с горы и сообщил, что двоим участникам группы стало плохо на высоте 5100 метров. Спасатели нашли их тела. В экстренных службах РИА Новости сообщили, что позже был найден живым еще один участник группы.

"Тела двух альпинистов находятся на седловине горы Эльбрус на высоте 5350 метров и будут эвакуированы по погодным условиям", - говорится в сообщении.

Отмечается, что двоих спасенных альпинистов передали медицинским работникам.

"Продолжаются поиски трех альпинистов. На месте работают 8 спасателей Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России", - уточнили в ведомстве.