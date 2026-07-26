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Тела альпинистов, погибших на Эльбрусе, не могут эвакуировать из-за погоды - РИА Новости, 26.07.2026
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08:43 26.07.2026 (обновлено: 08:51 26.07.2026)
Тела альпинистов, погибших на Эльбрусе, не могут эвакуировать из-за погоды

МЧС: тела 2 погибших на Эльбрусе альпинистов не могут эвакуировать из-за погоды

© РИА Новости / Долягин | Перейти в медиабанкВид на Эльбрус
Вид на Эльбрус - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / Долягин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Два альпиниста погибли во время спуска с Эльбруса на высоте 5100 метров.
  • Тела двух погибших альпинистов находятся на седловине горы на высоте 5350 метров и не могут быть эвакуированы из-за погодных условий.
НАЛЬЧИК, 26 июл – РИА Новости. Погода не позволяет эвакуировать с Эльбруса тела двух погибших альпинистов, еще двоих спасатели передали медикам, поиски троих продолжаются, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.
Ранее СУСК РФ по региону сообщило, что два альпиниста погибли во время спуска с Эльбруса, еще четверых ищут, следователи организовали по данному факту проверку. По данным ведомства, группа из семи человек осуществляла восхождение на Эльбрус, один из альпинистов спустился с горы и сообщил, что двоим участникам группы стало плохо на высоте 5100 метров. Спасатели нашли их тела. В экстренных службах РИА Новости сообщили, что позже был найден живым еще один участник группы.
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"Тела двух альпинистов находятся на седловине горы Эльбрус на высоте 5350 метров и будут эвакуированы по погодным условиям", - говорится в сообщении.
Отмечается, что двоих спасенных альпинистов передали медицинским работникам.
"Продолжаются поиски трех альпинистов. На месте работают 8 спасателей Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России", - уточнили в ведомстве.
В правоохранительных органах Кабардино-Балкарии сообщали РИА Новости, что погибшие на Эльбрусе альпинисты, по предварительным данным, приехали из Боснии и Герцеговины.
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ПроисшествияЭльбрусРоссияБосния и ГерцеговинаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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