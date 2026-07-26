На Эльбрусе одного из запросивших помощь альпинистов нашли живым

Краткий пересказ от РИА ИИ Спасатели нашли живым одного из альпинистов из Боснии и Герцеговины на Эльбрусе.

Поиски еще троих человек продолжаются.

НАЛЬЧИК, 26 июл — РИА Новости. Спасатели нашли живым одного из участников подъема на Эльбрус, сообщили РИА Новости в экстренных службах Кабардино-Балкарии.

« "Один из альпинистов из Боснии найден живым, поиски еще троих продолжаются", — сказал собеседник агентства.

По данным следователей, группа альпинистов состояла из семи человек. Один из них спустился с трассы и сообщил, что двоим участникам восхождения стало плохо на высоте 5 100 метров. Спасатели нашли их тела.

Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах республики, речь идет о туристах из Боснии и Герцеговины. В МЧС добавили, что тела погибших пока не позволяет эвакуировать погода.