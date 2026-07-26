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На Эльбрусе одного из запросивших помощь альпинистов нашли живым - РИА Новости, 26.07.2026
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08:08 26.07.2026 (обновлено: 20:03 26.07.2026)
На Эльбрусе одного из запросивших помощь альпинистов нашли живым

На Эльбрусе одного из запросивших помощь альпинистов из Боснии нашли живым

© МЧС Кабардино-Балкарии/MaxПоисково-спасательные работы на горе Эльбрус
Поисково-спасательные работы на горе Эльбрус - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© МЧС Кабардино-Балкарии/Max
Поисково-спасательные работы на горе Эльбрус
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Спасатели нашли живым одного из альпинистов из Боснии и Герцеговины на Эльбрусе.
  • Поиски еще троих человек продолжаются.
НАЛЬЧИК, 26 июл — РИА Новости. Спасатели нашли живым одного из участников подъема на Эльбрус, сообщили РИА Новости в экстренных службах Кабардино-Балкарии.
«
"Один из альпинистов из Боснии найден живым, поиски еще троих продолжаются", — сказал собеседник агентства.
По данным следователей, группа альпинистов состояла из семи человек. Один из них спустился с трассы и сообщил, что двоим участникам восхождения стало плохо на высоте 5 100 метров. Спасатели нашли их тела.
Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах республики, речь идет о туристах из Боснии и Герцеговины. В МЧС добавили, что тела погибших пока не позволяет эвакуировать погода.
Группировку спасателей для поиска пропавших альпинистов увеличили вдвое — до 16 человек.
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Босния и ГерцеговинаЭльбрусПроисшествияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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