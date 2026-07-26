Спасатели нашли тела двух альпинистов, погибших на Эльбрусе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На Эльбрусе на высоте 5100 метров обнаружены тела двух погибших альпинистов.
- Продолжаются поиски еще четырех человек.
НАЛЬЧИК, 26 июл – РИА Новости. Спасатели нашли на Эльбрусе тела двух погибших альпинистов, рассказали в главном управлении МЧС по Кабардино-Балкарии.
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"На высоте 5100 метров обнаружили два тела альпинистов, продолжаются поиски четырех человек", — говорится в сообщении.
Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах республики, речь идет о туристах из Боснии и Герцеговины.
СК начал доследственную проверку.
Ранее региональное управление МЧС сообщило, что накануне зарегистрированная группа альпинистов из шести человек не смогла спуститься самостоятельно и попросила о помощи. На место выдвинулись восемь спасателей.