Спасатели нашли тела двух альпинистов, погибших на Эльбрусе

"На высоте 5100 метров обнаружили два тела альпинистов, продолжаются поиски четырех человек", — говорится в сообщении.

Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах республики, речь идет о туристах из Боснии и Герцеговины.

Ранее региональное управление МЧС сообщило, что накануне зарегистрированная группа альпинистов из шести человек не смогла спуститься самостоятельно и попросила о помощи. На место выдвинулись восемь спасателей.