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Спасатели нашли тела двух альпинистов, погибших на Эльбрусе - РИА Новости, 26.07.2026
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02:54 26.07.2026 (обновлено: 07:56 26.07.2026)
Спасатели нашли тела двух альпинистов, погибших на Эльбрусе

Спасатели нашли тела двух альпнистов, погибших при спуске с Эльбруса

© РИА Новости / Юрий Кавер | Перейти в медиабанкЭльбрус
Эльбрус - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кавер
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На Эльбрусе на высоте 5100 метров обнаружены тела двух погибших альпинистов.
  • Продолжаются поиски еще четырех человек.
НАЛЬЧИК, 26 июл – РИА Новости. Спасатели нашли на Эльбрусе тела двух погибших альпинистов, рассказали в главном управлении МЧС по Кабардино-Балкарии.
«
"На высоте 5100 метров обнаружили два тела альпинистов, продолжаются поиски четырех человек", — говорится в сообщении.
Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах республики, речь идет о туристах из Боснии и Герцеговины.
СК начал доследственную проверку.
Ранее региональное управление МЧС сообщило, что накануне зарегистрированная группа альпинистов из шести человек не смогла спуститься самостоятельно и попросила о помощи. На место выдвинулись восемь спасателей.
Эльбрус - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
Погибшие на Эльбрусе альпинисты оказались туристами из Боснии и Герцеговины
Вчера, 02:56
 
ПроисшествияЭльбрусМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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