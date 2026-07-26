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При спуске с Эльбруса погибли два альпиниста - РИА Новости, 26.07.2026
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02:33 26.07.2026 (обновлено: 03:02 26.07.2026)
При спуске с Эльбруса погибли два альпиниста

При спуске с Эльбруса погибли два альпиниста, еще четверых ищут

© РИА Новости / Юрий Кавер | Перейти в медиабанкГора Эльбрус.
Гора Эльбрус. - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кавер
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Группа из семи альпинистов осуществляла восхождение на Эльбрус 25 июля 2026 года.
  • Двое альпинистов погибли на высоте 5100 метров, ведутся поиски еще четверых.
НАЛЬЧИК, 26 июл — РИА Новости. Во время спуска с Эльбруса погибли два альпиниста, сообщили в Следственном управлении СК по Кабардино-Балкарии.
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"По предварительным данным, 25 июля 2026 года группа из семи человек осуществляла восхождение на Эльбрус. Один из альпинистов спустился с горы и сообщил, что двоим участникам группы стало плохо на высоте 5100 метров, по имеющимся сведениям, они погибли", — говорится в заявлении.

Сейчас идут поиски еще четверых путешественников.
Ведомство также начало доследственную проверку.
Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона, речь идет о туристах из Боснии и Герцеговины.
Ранее республиканское управление МЧС сообщило, что в субботу на седловине Эльбруса на высоте 5100 метров зарегистрированная группа альпинистов в составе шести человек не смогла спуститься самостоятельно и попросила о помощи. На место выдвинулись восемь спасателей.
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