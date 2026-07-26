"Союз МС-28" включил двигатели на торможение

МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Двигатели корабля "Союз МС-28", на борту которого находятся российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также американский астронавт Кристофер Уильямс, включены на торможение, сообщил журналистам представитель госкорпорации "Роскосмос".