"Союз МС-28" включил двигатели на торможение

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Двигатели корабля "Союз МС-28" с российскими космонавтами Сергеем Кудь-Сверчковым и Сергеем Микаевым, а также американским астронавтом Кристофером Уильямсом включены на торможение.
- Это стандартная операция для того, чтобы корабль сошел с орбиты и начал торможение в атмосфере Земли.
МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Двигатели корабля "Союз МС-28", на борту которого находятся российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также американский астронавт Кристофер Уильямс, включены на торможение, сообщил журналистам представитель госкорпорации "Роскосмос".
"Двигатель на торможение отработал штатно", - сказал собеседник агентства.
Это стандартная операция, которая необходима для того, чтобы корабль сошел с орбиты и начал торможение в атмосфере Земли. Корабль нагреется до экстремальных температур, а после разделения бытовой и агрегатный отсеки сгорят в атмосфере. Космонавты вернутся на Землю в спускаемом аппарате.
Кудь-Сверчков, Микаев и Уильямс находились на МКС с 27 ноября.