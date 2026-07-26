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"Союз МС-28" включил двигатели на торможение - РИА Новости, 26.07.2026
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13:00 26.07.2026 (обновлено: 13:10 26.07.2026)
"Союз МС-28" включил двигатели на торможение

"Союз МС-28" включил двигатели на торможение перед приземлением на Землю

© Роскосмос/ВКонтактеТрансляция посадки спускаемого аппарата корабля "Союз МС-28". Стоп-кадр
Трансляция посадки спускаемого аппарата корабля Союз МС-28. Стоп-кадр - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© Роскосмос/ВКонтакте
Трансляция посадки спускаемого аппарата корабля "Союз МС-28". Стоп-кадр
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Двигатели корабля "Союз МС-28" с российскими космонавтами Сергеем Кудь-Сверчковым и Сергеем Микаевым, а также американским астронавтом Кристофером Уильямсом включены на торможение.
  • Это стандартная операция для того, чтобы корабль сошел с орбиты и начал торможение в атмосфере Земли.
МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Двигатели корабля "Союз МС-28", на борту которого находятся российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также американский астронавт Кристофер Уильямс, включены на торможение, сообщил журналистам представитель госкорпорации "Роскосмос".
"Двигатель на торможение отработал штатно", - сказал собеседник агентства.
Это стандартная операция, которая необходима для того, чтобы корабль сошел с орбиты и начал торможение в атмосфере Земли. Корабль нагреется до экстремальных температур, а после разделения бытовой и агрегатный отсеки сгорят в атмосфере. Космонавты вернутся на Землю в спускаемом аппарате.
Кудь-Сверчков, Микаев и Уильямс находились на МКС с 27 ноября.
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