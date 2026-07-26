В Ярославской области госпитализировали одну пострадавшую в ДТП с автобусом

"В результате ДТП восемь пострадавших (включая двоих детей) были доставлены в ярославскую больницу имени Соловьева и областную детскую клиническую больницу. После осмотра и проведения всей необходимой диагностики пять взрослых и дети отпущены домой на амбулаторное наблюдение. Одна женщина госпитализирована, ее состояние врачи оценивают как стабильное", - сообщил глава региона.