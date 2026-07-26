Рейтинг@Mail.ru
В Ярославской области госпитализировали одну пострадавшую в ДТП с автобусом - РИА Новости, 26.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:28 26.07.2026 (обновлено: 15:41 26.07.2026)
В Ярославской области госпитализировали одну пострадавшую в ДТП с автобусом

Евраев: в Ярославской области госпитализировали пострадавшую в ДТП с автобусом

© Фото : Госавтоинспекция Ярославской области На месте ДТП с экскурсионным автобусом под Ярославлем
На месте ДТП с экскурсионным автобусом под Ярославлем - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© Фото : Госавтоинспекция Ярославской области
На месте ДТП с экскурсионным автобусом под Ярославлем
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В ДТП с экскурсионным автобусом в Ярославской области пострадали восемь человек, включая двоих детей.
  • Одну женщину госпитализировали, ее состояние стабильное, семерых пострадавших, в том числе двоих детей, отпустили на амбулаторное лечение.
  • По предварительной информации, водитель экскурсионного автобуса не справился с управлением и съехал в кювет, где автобус перевернулся.
ЯРОСЛАВЛЬ, 26 июл – РИА Новости. Врачи госпитализировали одну пострадавшую в ДТП с экскурсионным автобусом в Ярославской области, отпустив на амбулаторное лечение семерых пострадавших, в числе которых двое детей, сообщил губернатор Михаил Евраев.
Утром в воскресенье госавтоинспекция Ярославской области сообщила, что восемь человек пострадали в ДТП с экскурсионным автобусом в Ярославской области. В салоне было 19 пассажиров. По предварительной информации, водитель не справился с управлением и съехал в кювет, где автобус перевернулся.
Шеврон сотрудника Госавтоинспекции МВД России - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
На 76 километре МКАД произошло массовое ДТП
Вчера, 11:36
По данным губернатора, в автобусе были жители Москвы и Московской области, которые ехали из столицы в Тутаев.
"В результате ДТП восемь пострадавших (включая двоих детей) были доставлены в ярославскую больницу имени Соловьева и областную детскую клиническую больницу. После осмотра и проведения всей необходимой диагностики пять взрослых и дети отпущены домой на амбулаторное наблюдение. Одна женщина госпитализирована, ее состояние врачи оценивают как стабильное", - сообщил глава региона.
Он пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления.
В СУСК по Ярославской области сообщили о возбуждении уголовного дела по факту опрокидывания пассажирского автобуса по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Прокуратура региона подчеркнула, что контролирует ход и результаты проверки госавтоинспекции по факту ДТП и расследования уголовного дела.
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
В Дагестане четырехлетний ребенок погиб в ДТП
Вчера, 02:12
 
ПроисшествияЯрославская областьМоскваМосковская область (Подмосковье)Михаил Евраев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала