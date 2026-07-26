В Ярославской области госпитализировали одну пострадавшую в ДТП с автобусом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В ДТП с экскурсионным автобусом в Ярославской области пострадали восемь человек, включая двоих детей.
- Одну женщину госпитализировали, ее состояние стабильное, семерых пострадавших, в том числе двоих детей, отпустили на амбулаторное лечение.
- По предварительной информации, водитель экскурсионного автобуса не справился с управлением и съехал в кювет, где автобус перевернулся.
ЯРОСЛАВЛЬ, 26 июл – РИА Новости. Врачи госпитализировали одну пострадавшую в ДТП с экскурсионным автобусом в Ярославской области, отпустив на амбулаторное лечение семерых пострадавших, в числе которых двое детей, сообщил губернатор Михаил Евраев.
Утром в воскресенье госавтоинспекция Ярославской области сообщила, что восемь человек пострадали в ДТП с экскурсионным автобусом в Ярославской области. В салоне было 19 пассажиров. По предварительной информации, водитель не справился с управлением и съехал в кювет, где автобус перевернулся.
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По данным губернатора, в автобусе были жители Москвы и Московской области, которые ехали из столицы в Тутаев.
"В результате ДТП восемь пострадавших (включая двоих детей) были доставлены в ярославскую больницу имени Соловьева и областную детскую клиническую больницу. После осмотра и проведения всей необходимой диагностики пять взрослых и дети отпущены домой на амбулаторное наблюдение. Одна женщина госпитализирована, ее состояние врачи оценивают как стабильное", - сообщил глава региона.
Он пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления.
В СУСК по Ярославской области сообщили о возбуждении уголовного дела по факту опрокидывания пассажирского автобуса по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Прокуратура региона подчеркнула, что контролирует ход и результаты проверки госавтоинспекции по факту ДТП и расследования уголовного дела.
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