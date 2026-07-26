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Исследование показало, сколько россияне тратят на доставку еды в месяц - РИА Новости, 26.07.2026
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10:30 26.07.2026 (обновлено: 12:05 26.07.2026)
Исследование показало, сколько россияне тратят на доставку еды в месяц

"Выберу.ру": 54% россиян тратят на доставку еды не более 5 тыс рублей в месяц

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкКурьер службы доставки
Курьер службы доставки - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Большинство россиян (54%) тратят на доставку еды не более 5 тысяч рублей в месяц, а четверть россиян — от 5 до 10 тысяч рублей.
  • Чаще всего россияне выбирают доставку, когда у них нет времени готовить (28%).
  • При выборе сервиса доставки россияне в первую очередь обращают внимание на качество еды (29%).
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Большинство россиян (54%) тратят на доставку еды не более 5 тысяч рублей в месяц, а четверть россиян тратят за этот же период от 5 до 10 тысяч рублей, говорится в исследовании "Выберу.ру", которое есть у РИА Новости.
"Ежемесячные расходы на доставку еды у большинства (54%) не превышают 5 тысяч рублей, 24% тратят на нее от 5 до 10 тысяч рублей, а 22% - более 10 тысяч рублей", - сообщается в материале.
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При этом аналитики убеждены, что такие цифры говорят о том, что для большинства россиян доставка пока что остается удобной альтернативой на случай, когда нет возможности или желания готовить, а не ежедневной статьей расходов.
Также выяснилось, что чаще всего россияне выбирают доставку, когда у них нет времени готовить - об этом сообщили 28%. Еще 19% заказывают еду по выходным, 18% - для встреч с друзьями или семьей, для 16% доставка стала альтернативой походу в ресторан или кафе, 12% заказывают готовую еду прямо на работу, а 7% признались, это что их основной прием пищи каждый день.
При выборе сервиса доставки россияне в первую очередь обращают внимание на качество еды - этот фактор назвали самым важным 29%. На втором месте оказались выгодные предложения и акции (23%), следом идут стоимость доставки (18%), ассортимент блюд (16%) и бонусы и кешбэк от банков (14%).
Чаще всего доставкой пользуются россияне в возрасте от 25 до 34 лет (36%), в основном это жители крупных городов. "Это можно объяснить высоким ритмом жизни, нехваткой времени на готовку и большим количеством доступных сервисов доставки", - поясняют аналитики.
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