Исследование показало, сколько россияне тратят на доставку еды в месяц

Краткий пересказ от РИА ИИ Большинство россиян (54%) тратят на доставку еды не более 5 тысяч рублей в месяц, а четверть россиян — от 5 до 10 тысяч рублей.

Чаще всего россияне выбирают доставку, когда у них нет времени готовить (28%).

При выборе сервиса доставки россияне в первую очередь обращают внимание на качество еды (29%).

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Большинство россиян (54%) тратят на доставку еды не более 5 тысяч рублей в месяц, а четверть россиян тратят за этот же период от 5 до 10 тысяч рублей, говорится в исследовании "Выберу.ру", которое есть у РИА Новости.

"Ежемесячные расходы на доставку еды у большинства (54%) не превышают 5 тысяч рублей, 24% тратят на нее от 5 до 10 тысяч рублей, а 22% - более 10 тысяч рублей", - сообщается в материале.

При этом аналитики убеждены, что такие цифры говорят о том, что для большинства россиян доставка пока что остается удобной альтернативой на случай, когда нет возможности или желания готовить, а не ежедневной статьей расходов.

Также выяснилось, что чаще всего россияне выбирают доставку, когда у них нет времени готовить - об этом сообщили 28%. Еще 19% заказывают еду по выходным, 18% - для встреч с друзьями или семьей, для 16% доставка стала альтернативой походу в ресторан или кафе, 12% заказывают готовую еду прямо на работу, а 7% признались, это что их основной прием пищи каждый день.

При выборе сервиса доставки россияне в первую очередь обращают внимание на качество еды - этот фактор назвали самым важным 29%. На втором месте оказались выгодные предложения и акции (23%), следом идут стоимость доставки (18%), ассортимент блюд (16%) и бонусы и кешбэк от банков (14%).