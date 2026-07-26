В Донецке водитель насмерть сбил женщину на пешеходном переходе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Донецке водитель автомобиля Volkswagen Transporter сбил 60-летнюю женщину на нерегулируемом пешеходном переходе.
- От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.
ДОНЕЦК, 26 июл – РИА Новости. Водитель Volkswagen насмерть сбил 60-летнюю женщину на пешеходном переходе в Донецке, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Донецкой Народной Республике.
"Предварительно установлено, что 26 июля в Донецке водитель автомобиля Volkswagen Transporter двигаясь по бульвару Шевченко, не предоставил преимущество в движении и совершил наезд на 60-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу", – говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что от полученных травм в результате ДТП женщина скончалась на месте происшествия.