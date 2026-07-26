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В Донецке водитель насмерть сбил женщину на пешеходном переходе - РИА Новости, 26.07.2026
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17:39 26.07.2026
В Донецке водитель насмерть сбил женщину на пешеходном переходе

В Донецке водитель насмерть сбил 60-летнюю женщину на пешеходном переходе

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Донецке водитель автомобиля Volkswagen Transporter сбил 60-летнюю женщину на нерегулируемом пешеходном переходе.
  • От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.
ДОНЕЦК, 26 июл – РИА Новости. Водитель Volkswagen насмерть сбил 60-летнюю женщину на пешеходном переходе в Донецке, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Донецкой Народной Республике.
"Предварительно установлено, что 26 июля в Донецке водитель автомобиля Volkswagen Transporter двигаясь по бульвару Шевченко, не предоставил преимущество в движении и совершил наезд на 60-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу", – говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что от полученных травм в результате ДТП женщина скончалась на месте происшествия.
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ПроисшествияДонецкДонецкая Народная Республика
 
 
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