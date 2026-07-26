В Донецке водитель насмерть сбил женщину на пешеходном переходе

ДОНЕЦК, 26 июл – РИА Новости. Водитель Volkswagen насмерть сбил 60-летнюю женщину на пешеходном переходе в Донецке, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Донецкой Народной Республике.

В ведомстве добавили, что от полученных травм в результате ДТП женщина скончалась на месте происшествия.