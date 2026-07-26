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Долина рассказала, что ей подарили новую квартиру - РИА Новости, 26.07.2026
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13:42 26.07.2026
Долина рассказала, что ей подарили новую квартиру

Друзья подарили Ларисе Долиной новую квартиру

© РИА Новости / Андрей Александров | Перейти в медиабанкЛариса Долина
Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / Андрей Александров
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Лариса Долина. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Народная артистка России Лариса Долина сообщила, что друзья подарили ей новую квартиру.
  • Квартира находится в новом доме, в ней уже сделан ремонт.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Народная артистка России Лариса Долина сообщила, что друзья подарили ей новую квартиру.
«
"Я перевернула эту страницу… Сейчас у меня квартира намного лучше. Ее купила не я, а мои друзья", - сказала она журналистам на фестивале "Звезды Русского радио в Завидово".
Долина уточнила, что квартира располагается в новом доме, там уже сделан ремонт.
В феврале Долина рассказывала, что снимает квартиру, так как ей пока не хватает средств, чтобы купить собственное жилье.
Летом 2024 года Долина заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы и отдать деньги им. Певица оспорила сделку по продаже квартиры, после чего начались длительные судебные споры, которые дошли до Верховного суда. ВС в декабре 2025 года оставил право собственности за покупательницей квартиры в Хамовниках - Полиной Лурье. Сама же Долина, по определению Верховного суда, стала жертвой преступления.
Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
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