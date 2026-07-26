В ДНР при атаках украинских дронов погибли два человека

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Два мирных жителя ДНР погибли и 14 пострадали при атаках БПЛА ВСУ в воскресенье.
- В Никитовском районе Горловки при ударе по рейсовому автобусу погибли водитель и пассажир, еще семь человек получили ранения средней степени тяжести.
- В Центрально-Городском районе Горловки при атаке на машину скорой помощи ранения средней степени тяжести получили три медицинских работника и пациент.
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Два жителя ДНР погибли из-за атак ВСУ в воскресенье, сообщил глава региона Денис Пушилин.
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"Два человека погибли, еще четырнадцать мирных жителей республики пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА ВСУ", — написал он в канале на платформе "Макс".
В Никитовском районе Горловки при атаке на рейсовый автобус погибли водитель автобуса и пассажир. Еще семь человек получили ранения средней степени тяжести.
В Центрально-Городском районе Горловки ВСУ ударили по машине скорой медицинской помощи. Ранения средней степени тяжести получили три медицинских работника и пациент. Кроме того, в Калининском районе пострадал мужчина.
В Волновахском округе на трассе Донецк — Мариуполь ВСУ атаковали автомобиль, ранения получил один человек. Еще один человек пострадал в Зугрэсе городского округа Харцызск при ударе по грузовику.
Всем раненым оказывают квалифицированную помощь. Пушилин пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.
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