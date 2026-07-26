В ДНР при атаках украинских дронов погибли два человека

"Два человека погибли, еще четырнадцать мирных жителей республики пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА ВСУ", — написал он в канале на платформе " Макс ".

В Центрально-Городском районе Горловки ВСУ ударили по машине скорой медицинской помощи. Ранения средней степени тяжести получили три медицинских работника и пациент. Кроме того, в Калининском районе пострадал мужчина.

В Волновахском округе на трассе Донецк — Мариуполь ВСУ атаковали автомобиль, ранения получил один человек. Еще один человек пострадал в Зугрэсе городского округа Харцызск при ударе по грузовику.