Су-34 поразили пункты дислокации ВСУ и управления БПЛА в зоне СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Су-34 поразили пункты дислокации украинских военных и управления дронами ВСУ в ДНР и Сумской области.
- Истребители атаковали цели при помощи авиабомб ФАБ-250 и ФАБ-500.
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Истребители Су-34 поразили пункты дислокации украинских военных и управления дронами ВСУ в ДНР и Сумской области, сообщило Минобороны.
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"Пятью авиабомбами ФАБ-250 был нанесен удар по пункту временной дислокации 117-й отдельной бригады территориальной обороны в населенном пункте Райгородок в Донецкой Народной Республике. Еще четырьмя авиабомбами ФАБ-500 уничтожен пункт управления БПЛА 15-й отдельной бригады национальной гвардии Украины в районе населенного пункта Доброполье", — заявили в ведомстве.
Кроме того, бомбардировщики атаковали с применением авиабомб ФАБ-500 место дислокации 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Кияница в Сумской области.
При нанесении ударов российские бойцы используют высокоточное оружие и беспилотники, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
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22 июня 2022, 17:18