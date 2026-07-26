Су-34 поразили пункты дислокации ВСУ и управления БПЛА в зоне СВО

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"Пятью авиабомбами ФАБ-250 был нанесен удар по пункту временной дислокации 117-й отдельной бригады территориальной обороны в населенном пункте Райгородок в Донецкой Народной Республике. Еще четырьмя авиабомбами ФАБ-500 уничтожен пункт управления БПЛА 15-й отдельной бригады национальной гвардии Украины в районе населенного пункта Доброполье", — заявили в ведомстве.