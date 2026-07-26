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Су-34 поразили пункты дислокации ВСУ и управления БПЛА в зоне СВО - РИА Новости, 26.07.2026
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16:52 26.07.2026 (обновлено: 17:25 26.07.2026)
Су-34 поразили пункты дислокации ВСУ и управления БПЛА в зоне СВО

Су-34 уничтожили пункты дислокации ВСУ и управления БПЛА в ДНР и Сумской области

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Су-34 поразили пункты дислокации украинских военных и управления дронами ВСУ в ДНР и Сумской области.
  • Истребители атаковали цели при помощи авиабомб ФАБ-250 и ФАБ-500.
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Истребители Су-34 поразили пункты дислокации украинских военных и управления дронами ВСУ в ДНР и Сумской области, сообщило Минобороны.
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"Пятью авиабомбами ФАБ-250 был нанесен удар по пункту временной дислокации 117-й отдельной бригады территориальной обороны в населенном пункте Райгородок в Донецкой Народной Республике. Еще четырьмя авиабомбами ФАБ-500 уничтожен пункт управления БПЛА 15-й отдельной бригады национальной гвардии Украины в районе населенного пункта Доброполье", — заявили в ведомстве.

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Кроме того, бомбардировщики атаковали с применением авиабомб ФАБ-500 место дислокации 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Кияница в Сумской области.
При нанесении ударов российские бойцы используют высокоточное оружие и беспилотники, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
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