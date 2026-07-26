В ДНР сорвали 158 атак украинских БПЛА за неделю

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В ДНР за прошедшую неделю сорвали 158 террористических атак украинских БПЛА на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру.
- Два беспилотника были сбиты в Горловке, еще один дрон перехвачен рядом с железнодорожным узлом около Дебальцево.
ДОНЕЦК, 26 июл - РИА Новости. В ДНР сорвали 158 террористических атак украинских БПЛА на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру за прошедшую неделю, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.
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"Системой "Купол Донбасса" и сводными мобильными огневыми группами за неделю предотвращены 158 террористических атак со стороны противника", – говорится в сообщении.
В частности, два беспилотника были сбиты в Горловке, еще один дрон был перехвачен рядом с железнодорожным узлом около Дебальцево, отметили в ведомстве.
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22 июня 2022, 17:18