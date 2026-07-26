Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Шевченко.
- Шевченко находится в Донецкой Народной Республике.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Подразделения группировки "Центр" освободили населенный пункт Шевченко в ДНР , сообщило Минобороны России.
"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Шевченко Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Центр" освободили Шевченко в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Центр" освободили Шевченко в ДНР