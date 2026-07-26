ВСУ за сутки потеряли до 55 военных в зоне действий "Днепра"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Группировка "Днепр" нанесла поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Криница, Малокатериновка и Юрковка Запорожской области.
- ВСУ за сутки потеряли до 55 военных и 12 автомобилей.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 55 военных и 12 авто в зоне действий группировки войск "Днепр", сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
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"Уничтожено до 55 военнослужащих, 12 автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
В Минобороны РФ добавили, что группировка "Днепр" нанесла поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Криница, Малокатериновка и Юрковка Запорожской области.
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