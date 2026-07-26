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Дмитриев обвинил традиционные СМИ в сокрытии "вторжения" мигрантов в Европу - РИА Новости, 26.07.2026
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17:34 26.07.2026
Дмитриев обвинил традиционные СМИ в сокрытии "вторжения" мигрантов в Европу

Дмитриев обвинил зарубежные СМИ в сокрытии вторжения мигрантов в Европу

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГенеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава РФПИ Кирилл Дмитриев обвинил традиционные СМИ в сокрытии "вторжения" мигрантов в Европу.
  • Он прокомментировал публикацию в соцсети Х, в которой говорится об избиении мигрантами девушек в Швеции.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев обвинил традиционные СМИ в сокрытии "вторжения" мигрантов в Европу.
Дмитриев прокомментировал публикацию в соцсети Х, в которой говорится, что в Швеции мигранты избивают проходящих мимо девушек, снимая это на камеру и смеясь. Публикация также сопровождается видеозаписью избиения.
«
"Вторжение в Европу, которое скрывают традиционные СМИ", - написал Дмитриев в соцсети Х в ответ на публикацию.
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В миреЕвропаРоссияШвецияКирилл Дмитриев
 
 
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