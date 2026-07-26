Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава РФПИ Кирилл Дмитриев обвинил традиционные СМИ в сокрытии "вторжения" мигрантов в Европу.
- Он прокомментировал публикацию в соцсети Х, в которой говорится об избиении мигрантами девушек в Швеции.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев обвинил традиционные СМИ в сокрытии "вторжения" мигрантов в Европу.
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"Вторжение в Европу, которое скрывают традиционные СМИ", - написал Дмитриев в соцсети Х в ответ на публикацию.
Ранее президент США Дональд Трамп предупреждал, что Европа узнает, что, принимая преступников из стран третьего мира, можно быстро стать страной третьего мира.
Трамп раскритиковал миграционную политику Европы
10 января, 00:19