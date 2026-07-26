МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев обвинил традиционные СМИ в сокрытии "вторжения" мигрантов в Европу.

Ранее президент США Дональд Трамп предупреждал, что Европа узнает, что, принимая преступников из стран третьего мира, можно быстро стать страной третьего мира.