Путин подписал закон о защите персональных данных

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин подписал закон о включении иностранных государств в перечень стран с адекватной защитой персональных данных.
- Включение в перечень будет основываться на оценке практики применения законодательства в области защиты персональных данных, соответствующей положениям Конвенции Совета Европы.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому при решении вопроса о включении иностранного государства в перечень стран с адекватной защитой персональных данных будет оцениваться не только законодательство, но и практика его применения, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно закону, в перечень иностранных государств, обеспечивающих адекватную защиту прав субъектов персональных данных, будут включаться страны, в которых правовое регулирование в области персональных данных и применение мер по соблюдению основополагающих принципов защиты, обеспечению конфиденциальности и безопасности персональных данных при их обработке соответствуют положениям Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных.
Одновременно из закона исключается привязка к участию или неучастию государства в Конвенции как к условию включения в перечень или принятия других решений о трансграничной передаче данных.
Документ вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением статьи 2, которая вступает в силу с 1 сентября 2027 года.
Она наделяет высшее должностное лицо Москвы правом принимать решения о создании, развитии и эксплуатации информационных систем органов власти города, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, а также иных организаций, выполняющих публично значимые функции, на единой технологической платформе.