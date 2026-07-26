В двух районах Ростовской области ввели режим ЧС из-за непогоды

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Ростове-на-Дону, Волгодонском и Чертковском районах Ростовской области введены режимы ЧС после сильного ливня.
- Из-за непогоды произошли отключения света и воды, один человек погиб, 51 обратился за медицинской помощью.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 июл - РИА Новости. Режимы ЧС после непогоды введены в Ростове-на-Дону, Волгодонском и Чертковском районах Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
В субботу в Ростовской области прошел сильный ливень, вызвавший отключения света и воды в ряде муниципалитетах. Один человек погиб, 51 обратился за медицинской помощью.
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"В настоящее время введены муниципальные режимы ЧС в Ростове-на-Дону, Волгодонском и Чертковском районах, муниципальные режимы "Повышенная готовность" в Новошахтинске, Красносулинском, Аксайском, Азовском районах", - написал Слюсарь в Telegram-канале.
Из-за разгула стихии из строя вышли высоковольтные линии электропередачи, обесточились трансформаторные подстанции, зафиксированы многочисленные обрывы на распределительных сетях.