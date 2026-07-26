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В двух районах Ростовской области ввели режим ЧС из-за непогоды - РИА Новости, 26.07.2026
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15:42 26.07.2026 (обновлено: 15:46 26.07.2026)
В двух районах Ростовской области ввели режим ЧС из-за непогоды

Слюсарь: в двух районах Ростовской области ввели режим ЧС из-за непогоды

© Фото : Александр Скрябин/MAXУстранение последствий непогоды в Ростове-на-Дону
Устранение последствий непогоды в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© Фото : Александр Скрябин/MAX
Устранение последствий непогоды в Ростове-на-Дону
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Ростове-на-Дону, Волгодонском и Чертковском районах Ростовской области введены режимы ЧС после сильного ливня.
  • Из-за непогоды произошли отключения света и воды, один человек погиб, 51 обратился за медицинской помощью.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 июл - РИА Новости. Режимы ЧС после непогоды введены в Ростове-на-Дону, Волгодонском и Чертковском районах Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
В субботу в Ростовской области прошел сильный ливень, вызвавший отключения света и воды в ряде муниципалитетах. Один человек погиб, 51 обратился за медицинской помощью.
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"В настоящее время введены муниципальные режимы ЧС в Ростове-на-Дону, Волгодонском и Чертковском районах, муниципальные режимы "Повышенная готовность" в Новошахтинске, Красносулинском, Аксайском, Азовском районах", - написал Слюсарь в Telegram-канале.
Из-за разгула стихии из строя вышли высоковольтные линии электропередачи, обесточились трансформаторные подстанции, зафиксированы многочисленные обрывы на распределительных сетях.
Непогода в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
Число пострадавших от непогоды в Ростове-на-Дону выросло до 28
Вчера, 14:23
 
ПроисшествияРостовская областьРостов-на-ДонуЮрий Слюсарь
 
 
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