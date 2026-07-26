Число пострадавших при наезде автомобиля на толпу в Берлине достигло 29

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Число пострадавших при наезде автомобиля на толпу в центре Берлина достигло 29.
- Правоохранительные органы Германии квалифицируют произошедшее как исламистский теракт.
БЕРЛИН, 26 июл - РИА Новости. Число пострадавших при наезде автомобиля на толпу в центре Берлина достигло 29, сообщил глава МВД ФРГ Александр Добриндт.
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"Мы исходим из того, что речь идет о 29 раненых и тяжело раненых", - сообщил Добриндт на пресс-конференции в Берлине.
Он уточнил, что также известно об одном погибшем.
Кроме того, министр подтвердил информацию, что правоохранительные органы Германии квалифицируют произошедшее как исламистский теракт.
"Все, что мы здесь видим, указывает на то, что мы имеем дело с исламистским террористическим актом", - сказал Добриндт.