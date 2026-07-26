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Число пострадавших при наезде автомобиля на толпу в Берлине достигло 29 - РИА Новости, 26.07.2026
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16:35 26.07.2026
Число пострадавших при наезде автомобиля на толпу в Берлине достигло 29

МВД ФРГ: число пострадавших при наезде авто на толпу в Берлине достигло 29

© REUTERS / Annegret HilseЭкстренные службы на месте происшествия, где автомобиль въехал в толпу людей в Берлине
Экстренные службы на месте происшествия, где автомобиль въехал в толпу людей в Берлине - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© REUTERS / Annegret Hilse
Экстренные службы на месте происшествия, где автомобиль въехал в толпу людей в Берлине
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Число пострадавших при наезде автомобиля на толпу в центре Берлина достигло 29.
  • Правоохранительные органы Германии квалифицируют произошедшее как исламистский теракт.
БЕРЛИН, 26 июл - РИА Новости. Число пострадавших при наезде автомобиля на толпу в центре Берлина достигло 29, сообщил глава МВД ФРГ Александр Добриндт.
«
"Мы исходим из того, что речь идет о 29 раненых и тяжело раненых", - сообщил Добриндт на пресс-конференции в Берлине.
Он уточнил, что также известно об одном погибшем.
Кроме того, министр подтвердил информацию, что правоохранительные органы Германии квалифицируют произошедшее как исламистский теракт.
"Все, что мы здесь видим, указывает на то, что мы имеем дело с исламистским террористическим актом", - сказал Добриндт.
Экстренные службы на месте происшествия, где автомобиль въехал в толпу людей в Берлине - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
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