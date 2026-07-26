Опрос показал мнение американцев о длительности конфликта с Ираном

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Почти 60% американцев считают, что конфликт США с Ираном будет продолжаться еще месяцы или годы.
- 67% опрошенных заявили, что США следует немедленно завершить военное противостояние с Ираном.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Почти 60% американцев считают, что конфликт США с Ираном будет продолжаться еще месяцы или годы, следует из результатов опроса телеканала CBS и компании YouGov.
Согласно результатам опроса, только 9% американцев считают, что ситуация может разрешиться в ближайшие дни или недели, в то время как 37% говорят о том, что конфликт может длиться месяцами, а 21% опрошенных говорит о годах конфликта. Около трети опрошенных (33%) не смогли предположить, когда ситуацию удастся разрешить.
Опрос проводился 22-24 июля среди 2193 американцев. Погрешность составляет 2,7 процентных пункта.
Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Тегеран ответил ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока, закрыл Ормузский пролив, а также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.