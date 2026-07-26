Рейтинг@Mail.ru
Опрос показал мнение американцев о длительности конфликта с Ираном - РИА Новости, 26.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:47 26.07.2026
Опрос показал мнение американцев о длительности конфликта с Ираном

CBS: почти 60% американцев считают, что конфликт с Ираном продлится еще месяцы

© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанкАкция против ударов по Ирану в Нью-Йорке
Акция против ударов по Ирану в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
Акция против ударов по Ирану в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Почти 60% американцев считают, что конфликт США с Ираном будет продолжаться еще месяцы или годы.
  • 67% опрошенных заявили, что США следует немедленно завершить военное противостояние с Ираном.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Почти 60% американцев считают, что конфликт США с Ираном будет продолжаться еще месяцы или годы, следует из результатов опроса телеканала CBS и компании YouGov.
Согласно результатам опроса, только 9% американцев считают, что ситуация может разрешиться в ближайшие дни или недели, в то время как 37% говорят о том, что конфликт может длиться месяцами, а 21% опрошенных говорит о годах конфликта. Около трети опрошенных (33%) не смогли предположить, когда ситуацию удастся разрешить.
Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции в Тегеране - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
В Иране пригрозили расширить географию конфликта, если США продолжат атаки
Вчера, 13:03
Около двух третей респондентов (67%) также заявили, что США следует немедленно завершить военное противостояние с Ираном. Кроме того, 63% американцев считают, что конфликт складывается для США плохо или очень плохо.
Опрос проводился 22-24 июля среди 2193 американцев. Погрешность составляет 2,7 процентных пункта.
Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Тегеран ответил ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока, закрыл Ормузский пролив, а также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
Трамп создает пространство для переговоров с Ираном, заявил Уолтц
Вчера, 16:53
 
В миреСШАИранОрмузский проливДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала