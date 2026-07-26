Опрос показал мнение американцев о длительности конфликта с Ираном

Краткий пересказ от РИА ИИ Почти 60% американцев считают, что конфликт США с Ираном будет продолжаться еще месяцы или годы.

67% опрошенных заявили, что США следует немедленно завершить военное противостояние с Ираном.

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Почти 60% американцев считают, что конфликт США с Ираном будет продолжаться еще месяцы или годы, следует из результатов опроса телеканала Почти 60% американцев считают, что конфликт США с Ираном будет продолжаться еще месяцы или годы, следует из результатов опроса телеканала CBS и компании YouGov.

Согласно результатам опроса, только 9% американцев считают, что ситуация может разрешиться в ближайшие дни или недели, в то время как 37% говорят о том, что конфликт может длиться месяцами, а 21% опрошенных говорит о годах конфликта. Около трети опрошенных (33%) не смогли предположить, когда ситуацию удастся разрешить.

Около двух третей респондентов (67%) также заявили, что США следует немедленно завершить военное противостояние с Ираном . Кроме того, 63% американцев считают, что конфликт складывается для США плохо или очень плохо.

Опрос проводился 22-24 июля среди 2193 американцев. Погрешность составляет 2,7 процентных пункта.

Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.