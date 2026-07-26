Российский бюджет получил поддержку от хуситов

Цены на нефть снова превысили сто долларов за баррель — потому что ближневосточный конфликт не просто обострился, а еще и перекинулся на другие территории. Новый фронт противостояния открылся в Красном море после того, как йеменские хуситы приняли предложение Ирана устроить несладкую жизнь Саудовской Аравии. Хуситы официально на этой неделе заявили о морской блокаде саудитов в ответ на их удары по разным объектам.

Теперь речь идет не только о перекрытии Ормуза, но и о блокировке второго пролива — Баб-эль-Мандебского. Здесь трафик ниже, но тоже значим. Через Ормузский пролив проходило около 20% мирового экспорта СПГ и четверть мирового экспорта нефти, а через Баб-эль-Мандебский пролив проходит в полтора-два раза меньше — 10-15% морских перевозок грузов. Однако это тоже очень много, тем более для дефицитного мирового рынка.

Главное отличие перекрытия Баб-эль-Мандебского пролива от Ормузского заключается в том, что здесь имеется обходной маршрут. В случае с Ормузом альтернативного морского маршрута нет вообще. Саудовская Аравия и ОАЭ частично вывозят сейчас свою нефть только по имеющимся нефтепроводам, которые до того пустовали, а теперь загружены на полную. Катарский СПГ и вовсе заперт в регионе.

В случае перекрытия Баб-эль-Мандебского пролива танкеры с нефтью и газом могут идти через Африку и мыс Доброй Надежды. Минус в том, что приходится делать большой крюк, как следствие — расходы на перевозку и время доставки увеличиваются, да и сам фрахт и обязательное страхование танкеров дорожают из-за рисков и нестабильности судоходства. Но в принципе нефть и газ можно продолжать доставлять покупателю.

Собственно, после того как хуситы заявили о нападении на этой неделе на два саудовских танкера в Красном море, некоторые суда изменили маршрут, чтобы избежать прохождения через Баб-эль-Мандеб.

Этот пролив очень важен для России, так как является основным морским маршрутом по доставке нефти и газа с Балтики и Черного моря в Индию и Китай. Теоретически вся эта история может угрожать и нашему экспорту, однако с политической точки зрения йеменские хуситы с Ираном вряд ли будут атаковать российские танкеры.

Поэтому отечественные углеводороды могут получить от всей этой истории даже двойную выгоду. Во-первых, возможность без проблем проходить в Красном море — более коротким и быстрым маршрутом, пока другая нефть и СПГ идут дольше по обходному маршруту и тратят больше сил, денег и энергии. Во-вторых, новый рост цен на нефть и газ — это прямое увеличение доходов российского бюджета. Вслед за мировыми ценами дорожает и российская Urals, плюс снижается размер скидки на фоне общего дефицита. Второй квартал из-за ближневосточного кризиса уже получился крайне удачным для доходной части России. Мирные переговоры чуть было не убили надежду на дорогую нефть, Россия готовилась затянуть пояс потуже. Но расширение конфликта обещает продлить сверхдоходы еще и на третий квартал.

Причем цена на нефть может легко вырасти еще значительнее — по некоторым оценкам, вплоть до 200 долларов за баррель. Это произойдет, если хуситы не просто заблокируют Баб-эль-Мандебский пролив, который можно при желании обойти, а заблокируют порт Янбу, куда саудовская нефть приходит по нефтепроводу "Восток — Запад". Это единственный сейчас доступный способ вывоза нефти из Саудовской Аравии. По трубе идет семь миллионов баррелей в сутки. Хуситы своими ударами могут легко разрушить порт Янбу, и тогда вся саудовская нефть окажется заперта в стране. И вот это уже создаст серьезный дополнительный дефицит предложения на рынке и обеспечит взрывной рост цен, способный убить в конечном счете спрос и спровоцировать глобальный экономический кризис.

Иран периодически наносил удары по порту Янбу, который даже прекращал работу, однако лишь ненадолго: повреждения были несерьезные и работу в порту быстро восстанавливали. Но здесь проблема была в том, что Янбу находится слишком далеко от Ирана и ему трудно было совершить точный удар. А у йеменских хуситов такой проблемы не возникнет: порт Янбу расположен намного ближе к Йемену, поэтому хуситы могут лучше прицелиться и нанести сокрушительные удары.