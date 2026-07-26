Рейтинг@Mail.ru
Российский бюджет получил поддержку от хуситов - РИА Новости, 26.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 26.07.2026 (обновлено: 08:01 26.07.2026)

Российский бюджет получил поддержку от хуситов

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Ольга Самофалова
Ольга Самофалова
Все материалы
Цены на нефть снова превысили сто долларов за баррель — потому что ближневосточный конфликт не просто обострился, а еще и перекинулся на другие территории. Новый фронт противостояния открылся в Красном море после того, как йеменские хуситы приняли предложение Ирана устроить несладкую жизнь Саудовской Аравии. Хуситы официально на этой неделе заявили о морской блокаде саудитов в ответ на их удары по разным объектам.
Теперь речь идет не только о перекрытии Ормуза, но и о блокировке второго пролива — Баб-эль-Мандебского. Здесь трафик ниже, но тоже значим. Через Ормузский пролив проходило около 20% мирового экспорта СПГ и четверть мирового экспорта нефти, а через Баб-эль-Мандебский пролив проходит в полтора-два раза меньше — 10-15% морских перевозок грузов. Однако это тоже очень много, тем более для дефицитного мирового рынка.
Задержание танкера South Star в Средиземном море - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
ЕС разработал механизм, чтобы наживаться на российской нефти
24 июля, 12:01
Главное отличие перекрытия Баб-эль-Мандебского пролива от Ормузского заключается в том, что здесь имеется обходной маршрут. В случае с Ормузом альтернативного морского маршрута нет вообще. Саудовская Аравия и ОАЭ частично вывозят сейчас свою нефть только по имеющимся нефтепроводам, которые до того пустовали, а теперь загружены на полную. Катарский СПГ и вовсе заперт в регионе.
В случае перекрытия Баб-эль-Мандебского пролива танкеры с нефтью и газом могут идти через Африку и мыс Доброй Надежды. Минус в том, что приходится делать большой крюк, как следствие — расходы на перевозку и время доставки увеличиваются, да и сам фрахт и обязательное страхование танкеров дорожают из-за рисков и нестабильности судоходства. Но в принципе нефть и газ можно продолжать доставлять покупателю.
Собственно, после того как хуситы заявили о нападении на этой неделе на два саудовских танкера в Красном море, некоторые суда изменили маршрут, чтобы избежать прохождения через Баб-эль-Мандеб.
Этот пролив очень важен для России, так как является основным морским маршрутом по доставке нефти и газа с Балтики и Черного моря в Индию и Китай. Теоретически вся эта история может угрожать и нашему экспорту, однако с политической точки зрения йеменские хуситы с Ираном вряд ли будут атаковать российские танкеры.
Поэтому отечественные углеводороды могут получить от всей этой истории даже двойную выгоду. Во-первых, возможность без проблем проходить в Красном море — более коротким и быстрым маршрутом, пока другая нефть и СПГ идут дольше по обходному маршруту и тратят больше сил, денег и энергии. Во-вторых, новый рост цен на нефть и газ — это прямое увеличение доходов российского бюджета. Вслед за мировыми ценами дорожает и российская Urals, плюс снижается размер скидки на фоне общего дефицита. Второй квартал из-за ближневосточного кризиса уже получился крайне удачным для доходной части России. Мирные переговоры чуть было не убили надежду на дорогую нефть, Россия готовилась затянуть пояс потуже. Но расширение конфликта обещает продлить сверхдоходы еще и на третий квартал.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
Галибаф предупредил, что будет, если Иран не сможет продавать нефть
22 июля, 21:09
Причем цена на нефть может легко вырасти еще значительнее — по некоторым оценкам, вплоть до 200 долларов за баррель. Это произойдет, если хуситы не просто заблокируют Баб-эль-Мандебский пролив, который можно при желании обойти, а заблокируют порт Янбу, куда саудовская нефть приходит по нефтепроводу "Восток — Запад". Это единственный сейчас доступный способ вывоза нефти из Саудовской Аравии. По трубе идет семь миллионов баррелей в сутки. Хуситы своими ударами могут легко разрушить порт Янбу, и тогда вся саудовская нефть окажется заперта в стране. И вот это уже создаст серьезный дополнительный дефицит предложения на рынке и обеспечит взрывной рост цен, способный убить в конечном счете спрос и спровоцировать глобальный экономический кризис.
Иран периодически наносил удары по порту Янбу, который даже прекращал работу, однако лишь ненадолго: повреждения были несерьезные и работу в порту быстро восстанавливали. Но здесь проблема была в том, что Янбу находится слишком далеко от Ирана и ему трудно было совершить точный удар. А у йеменских хуситов такой проблемы не возникнет: порт Янбу расположен намного ближе к Йемену, поэтому хуситы могут лучше прицелиться и нанести сокрушительные удары.
Последствия таких действий окажутся слишком печальными и масштабными для всех игроков, поэтому на этот сценарий Иран и хуситы пойдут в самую последнюю очередь. Кстати, России подобное развитие событий тоже невыгодно, так как 200 долларов за баррель приведет к отказу покупателей от нефти, повсеместному закрытию производств и жесткой экономии. Так что затягивание как можно дольше блокировки Ормузского и Баб-эль-Мандебского проливов и сохранение цены на нефть выше ста долларов за баррель — лучший для нас и всего мира вариант. Посмотрим, смогут ли США сдержать свой военный пыл, чтобы не провоцировать хуситов и Иран.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время пресс-конференции в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
"Мы опозорились". В ЕС впали в истерику из-за России
24 июля, 08:00
 
АналитикаИранРоссияНефтьБлижний ВостокОрмузский пролив
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала